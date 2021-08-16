Johnny Depp: Hollywood beni boykot ediyor
ABD'li oyuncu Johnny Depp, Hollywood'un kendisini boykot ettiğini söyledi. Ünlü oyuncu, sırf Hollywood kendisini boykot edecek diye bu filmin izleyiciye ulaşamadığını belirtti.
Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp, W. Eugene Smith karakterine hayat verdiği Minamata filminin şubat ayından beri vizyona girmemesine isyan etti.
Independent Türkçe'nin haberine göre 58 yaşındaki oyuncu kamuoyundaki imajının Minamata'nın gösterime girmemesinin önüne geçtiğini iddia etti.
Yapımcıları işaret eden Deep "O kişilerin gözlerinin içine baktık ve trajedileri istismar etmeyeceğimize söz verdik. Bu film yaşananlara saygılı olacaktı. Pazarlıktaki payımıza düşeni yerine getirdiğimize inanıyorum ancak sonradan gelenler de kendilerininkini yerine getirmeli" dedi.
'İZLEYİCİYE ULAŞAMIYOR'
"Bazı filmler izleyicilere dokunur… ve bu Minamata'dakileri ve benzer şeyler yaşayan diğerlerini etkiler" diyen aktör, sırf Hollywood kendisini boykot edecek diye bu hikayenin izleyiciye ulaşamadığını belirtti.
The Sunday Times'ın aktardığına göre Depp, The Sun'ın yayın hakları sahibi News Group Newspapers'a açtığı iftira davasını kaybetmesinin ardından ilk kez röportaj verdi.
Daha önce de Minamata'nın yönetmeni Andrew Levitas; MGM'yi Amerikalı oyuncunun problemleri yüzünden filmi gömmekle suçladı. MGM ise temmuzda yaptığı açıklamada filmin gösterileceğini ancak vizyon tarihinin henüz belirlenmediğini söylemişti.
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