Engin Akyürek 'dünyanın en yakışıklı erkeği' seçildi, Johnny Depp'i geride bıraktı
'Kaçış' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Engin Akyürek, Johnny Depp ve Adam Lambert gibi isimleri geride bırakarak dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi.
Başarılı oyuncu Engin Akyürek, dünya genelinde de adını
duyurmaya devam ediyor. Birçok başarılı dizide rol alan oyuncu 2021'in En Şık
Erkekleri anketinde yer aldı.
DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI ERKEĞİ SEÇİLDİ
Son olarak ‘Sefirin Kızı’ dizisinde rol alan Engin Akyürek,
Johnny Depp ve Adam Lambert gibi isimleri geride bırakarak listeye birinci
sıradan girdi.
Akyürek dünyaca ünlü moda sitesinin 'Be Global Fashion
Network'te gerçekleşen ankette dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi.
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