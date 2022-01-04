Engin Akyürek 'dünyanın en yakışıklı erkeği' seçildi, Johnny Depp'i geride bıraktı

04 Ocak 2022 Salı, 16:49

Başarılı oyuncu Engin Akyürek, dünya genelinde de adını duyurmaya devam ediyor. Birçok başarılı dizide rol alan oyuncu 2021'in En Şık Erkekleri anketinde yer aldı.

DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI ERKEĞİ SEÇİLDİ

Son olarak ‘Sefirin Kızı’ dizisinde rol alan Engin Akyürek, Johnny Depp ve Adam Lambert gibi isimleri geride bırakarak listeye birinci sıradan girdi.

Akyürek dünyaca ünlü moda sitesinin 'Be Global Fashion Network'te gerçekleşen ankette dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi.