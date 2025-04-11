Hollywood’un efsane aktörü Val Kilmer'ın ölüm nedeni açıklandı

Yayınlanma: 11.04.2025 - 10:32

Güncelleme: 11.04.2025 - 10:32

“Iceman” karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Val Kilmer, 65 yaşında hayatını kaybetti. 2014 yılında gırtlak kanseri teşhisi konulan Kilmer’in ölüm nedeni zatürre olarak açıklandı.

People dergisinin haberine göre, Hollywood’un efsane isimlerinden biri olarak kabul edilen Kilmer’in ölüm belgesinde zatürrenin yanı sıra akut hipoksemik solunum yetmezliği, kronik solunum yetmezliği ve dil kanseri gibi nedenler de yer aldı.

Aktörün kızı Mercedes Kilmer, New York Times’a yaptığı açıklamada babasının zatürre nedeniyle yaşamını yitirdiğini doğruladı. 2014 yılında gırtlak kanseri teşhisi konulan ünlü oyuncunun, daha sonra tedavi sürecine girerek hastalığı atlattığı belirtilmişti. Val Kilmer, hastalığı hakkındaki söylentilere yanıt olarak, “Hastalığımı inkâr ettiğimi söylüyorlar. Bu komik. Kansere yakalandığımı inkâr etmiyordum,” demişti.

BATMAN MASKESİNİ SON KEZ TAKTI

65 yaşında hayatını kaybeden yıldız oyuncunun, ölümünden kısa süre önce Batman karakterine hayat verdiği bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Kilmer, 23 Şubat’ta Instagram hesabından sanatçı arkadaşı David Choe ile yaptığı bir paylaşımda Bruce Wayne karakterine son kez bürünmüştü.

Val Kilmer’ın, vefatından hemen önce Beverly Hills Film Festivali’ne katılmaya hazırlandığı da öğrenildi.

VAL KILMER KİMDİR?

31 Aralık 1959’da Los Angeles, Kaliforniya’da doğan Val Kilmer, 1980’li yıllarda komedi filmleriyle kariyerine başladı. Ardından rol aldığı Top Gun, The Doors, Batman Forever, Heat gibi yapımlardaki performanslarıyla büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Aynı zamanda Tombstone, The Saint, Kiss Kiss Bang Bang gibi filmlerde de rol alan usta oyuncunun hayatı, 2015 yılında gırtlak kanserine yakalanmasıyla değişti. Ancak tüm sağlık sorunlarına rağmen Kilmer, 2022 yapımı Top Gun: Maverick filminde “Iceman” rolüyle yeniden kamera karşısına geçti.