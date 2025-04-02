Yayınlanma: 02.04.2025 - 17:53

Güncelleme: 02.04.2025 - 17:53

Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından gündeme gelen Hollywood süper yıldızı Val Kilmer hayatını kaybetti. Kilmer'ın ölüm haberini kızı Mercedes Kilmer duyurdu. Peki, Val Kilmer kimdir? Val Kilmer neden öldü? Val Kilmer hangi filmlerde oynadı?

VAL KILMER KİMDİR?

Val Kilmer 31 Aralık 1959 yılında Amerika'da dünyaya geldi. 17 yaşındayken, Grup 10 (1977-1981) üyesiydi. Juilliard School Drama Bölümüne kabul edilen en genç kişi oldu. 5 Mayıs 2012 tarihinde, Kilmer'a William Woods Üniversitesi Güzel Sanatlar fahri doktorası verildi.

VAL KILMER NEDEN ÖLDÜ?

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Kilmer, Aralık 2017'de The Hollywood Reporter, Kilmer'in "boğaz kanseriyle iki yıllık bir savaştan geçtiğini" ve "trakeasındaki bir prosedürün sesini törpülediğini ve nefes darlığına yol açtığını" açıkladı. Kilmer'a, konuşması için nefes borusuna bir elektrik ses kutusu takıldı. Kanser nedeniyle Kilmer'a kemoterapi ve iki trakeostomi uygulandı. 2020'de Kilmer, dört yıldır kanser olmadığını ve artık yemek yiyemediği için kendisini beslemek için bir besleme tüpü kullandığını bildirdi.

2021'de, karmaşık bir çalışmanın ardından Kilmer'in sesi, sesinin arşivlenmiş sesi kullanılarak Yapay zekâ teknolojisi aracılığıyla yeniden oluşturulabildi.

VAL KILMER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Kilmer, 1986 yapımı gişe rekorları kıran Top Gun filmindeki Iceman rolü ve Batman Forever (1995) filmindeki Batman/Bruce Wayne rolüyle tanınıyordu.