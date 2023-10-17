'HPV aşısı rahim ağzı kanserinden koruyor'

Yayınlanma: 17.10.2023 - 10:07

Güncelleme: 17.10.2023 - 10:08

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Funda Öztürk, rahim ağzı kanserinin meme kanserinden sonra en çok görülen kanser türü olduğunu söyledi.

Öztürk, "Diğer adı ‘serviks kanseri’ olan bu hastalık her yaşta görülebilir ancak en sık 35-60 yaş arasında karşımıza çıkar. Eskiye oranla sıklığı azalsa da hala daha yılda 500 bin kadın rahim ağzı kanseri hastalığına yakalanıyor. En önemli nedeni HPV virüsüdür. Risk faktörleri arasında çok eşlilik, 20 yaşından önce ilişkiye girmek, çok doğum yapmak, sigara kullanımı, A ve C vitamini eksikliği, bağışıklık sisteminin zayıf olması, düşük sosyokültürel ve ekonomik durum sayılabilir. Rahim ağzı kanserinin oluşmasında yüzde 99 HPV virüsü etkilidir” diye konuştu.

"ÇEŞİTLİ FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ BULUNUR"

Öztürk, HPV ya da uzun adıyla “human papilloma virüs”nün sinirlere yerleşen bir siğil virüsü olduğunu belirterek, “Bu virüslerin farklı tipleri vardır. Doğada yaklaşık 200’ün üzerinde çeşidi bulunur. Elde, yüzde ya da vücudun başka yerinde bulunan HPV virüsünün tipi farklıyken genital bölgede oluşan virüslerin tipi başkadır. Kadınlar açısından bakarsak, HPV tiplerinden bir kısmı mukozalara yerleşerek rahim ağzında olumsuz değişikliklere neden olur. Erkeklerde HPV virüsü eğer siğil şeklinde vuku bulmuşsa bulaşıcı özellik taşımış olur ve yakılarak tedavi edilmelidir. Eğer siğil şekline bürünmemişse bulaştırmaz. Ancak kadınlardaki HPV virüsü rahim ağzı kanserine neden olabileceği için daha ciddiyetle ele alınmalıdır. Çeşitli kanserlerin çeşitli faktörlerle ilişkisi bulunur. Örneğin akciğer kanseriyle sigara arasındaki ilişki yaklaşık yüzde 80’dir. HPV virüsü ile rahim ağzı kanseri arasındaki ilişki ise yüzde 99’dur. Yani neredeyse rahim ağzı kanserinin tek nedeni HPV virüsüdür” dedi.

"BULAŞ SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Öztürk, “HPV virüsü cinsel temasla bulaşır. HPV taşıyıcısı olan bir erkekle ya da kadınla cinsel ilişkiye girildiğinde virüs taşımayan kişiye de bulaşmış olur. Genellikle temasın yüzde 99 cinsel yolla olduğunu söylesek de yüzde 1 cinsel temas dışında da bulaş söz konusu olabilir. Havlu, bornoz, iç çamaşırı gibi malzemelerinin ortak kullanımı veya ortak kullanım alanlarının hijyeninin sağlanmaması sonrası da bulaş gerçekleşebilir” ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİ RAHİM AĞZI KANSERİ BELİRTİLERİ

Rahim ağzı kanserinin belirtilerini de sıralayan Öztürk, “Vajinal akıntı, vajinal kanamalar, cinsel ilişki sonrası kanama ve cinsel ilişki sırasında ağrı varsa HPV taşıyor olabilirsiniz” dedi. HPV virüsünün erkeklerdeki belirtilerinin gözle görünür şekilde siğillerin olması olduğunu vurgulayan Öztürk, “Bu siğil peniste, yumurtalıklarda veya kasık bölgesinde görülebilir. Kadınlarda HPV virüsünün belirtileri virüsün yerleştiği bölgelere göre farklılık gösterebilir. Cilt kısmında yerleştiyse kabarıklık ve karnabahara benzer bir görüntü oluşabilir. Rahim ağzındakilerde de birtakım kızarmalar ve değişiklikler gözlemlenebilir” dedi.