'HPV aşısı rahim ağzı kanserinden koruyor'

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 07:00

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Funda Öztürk, rahim ağzı kanserinin belirtilerini, tedavi yöntemlerini ve korunma yollarını anlattı.

Öztürk, “Rahim ağzı kanserinin oluşmasında yüzde 99 HPV virüsü, çok eşlilik, 20 yaşından önce ilişkiye girmek, çok doğum yapmak, sigara kullanımı, A ve C vitamini eksikliği, bağışıklık sisteminin zayıf olması, düşük sosyokültürel ve ekonomik durum etkilidir” diye konuştu.

"YÜZDE 99 HPV VİRÜSÜ ETKİLİ"

HPV ya da uzun adıyla human papillomanın sinirlere yerleşen bir siğil virüsü olduğunu aktaran Öztürk, “Bu virüslerin farklı tipleri vardır. Doğada yaklaşık 200'ün üzerinde çeşidi bulunur. Elde, yüzde ya da vücudun başka yerinde bulunan HPV virüsünün tipi farklıyken genital bölgede oluşan virüslerin tipi başkadır. Kadınlar açısından bakarsak, HPV tiplerinden bir kısmı mukozalara yerleşerek rahim ağzında olumsuz değişikliklere neden olur. Erkeklerde HPV virüsü eğer siğil şeklinde vuku bulmuşsa bulaşıcı özellik taşımış olur ve yakılarak tedavi edilmelidir. Eğer siğil şekline bürünmemişse bulaştırmaz. Ancak kadınlardaki HPV virüsü rahim ağzı kanserine neden olabileceği için daha ciddiyetle ele alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

RAHİM AĞZI KANSERİNDEN KORUNMA ÖNERİLERİ

Öztürk, “HPV virüsünün erkeklerdeki belirtileri gözle görünür şekilde siğillerin olmasıdır. Bu siğil peniste, yumurtalıklarda veya kasık bölgesinde görülebilir. Kadınlarda HPV virüsünün belirtileri virüsün yerleştiği bölgelere göre farklılık gösterebilir. Cilt kısmında yerleştiyse kabarıklık ve karnabahara benzer bir görüntü oluşabilir. Rahim ağzındakilerde de birtakım kızarmalar ve değişiklikler gözlemlenebilir. Erkeklerde ve kadınlarda HPV virüsünden korunmak için alınacak önlemler tek eşli ve güvenli cinsel yaşam, prezervatif kullanımı, düzenli genital muayene ve HPV aşısıdır. Özellikle kadınlarda henüz ilişkiye girilmeyen dönemlerde yapılması gereken HPV aşısı en etkili önlemdir. Aşı için en kıymetli dönem ergenliğe geçmeden önceki dönem yani 9-12 yaş aralığıdır" dedi.