Yayınlanma: 17.04.2024 - 20:53

Güncelleme: 17.04.2024 - 20:53

Esra Erol'da programının en önemli isimlerinden biri olan ve zaman zaman yorumları sosyal medyada gündem olan Hülya Kuran'ın özel hayatı merak ediliyor. Peki, Hülya Kuran kimdir? Hülya Kuran kaç yaşında, nereli? Hülya Kuran evli mi?

HÜLYA KURAN KİMDİR?

Av. Hülya Kuran, 1972 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamladı, ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1996 yılında mezun oldu.

HÜLYA KURAN EVLİ Mİ?

Uzun yıllardır Esra Erol'a eşlik eden Hülya Kuran, hukukçu, avukat, Esra Erol'un program danışmanı ve Prof. Dr. Selami Kuran'ın eşidir. Hülya ve Selami Kuran çiftinin, Ahmet Faruk Kuran ve Zeynep Kuran isminde 2 çocuğu var. Ahmet Faruk Kuran da anne ve babası gibi avukatlık yapmaktadır.