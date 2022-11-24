Hülya Şenkul kimdir? Hülya Şenkul'un şarkıları nelerdir?

24 Kasım 2022 Perşembe, 15:43

Sanatçı, söz ve beste yazarı olan bir çok ünlü sanatçıya da menajerlik yapan Hülya Şenkul hayatını kaybetti.

HÜLYA ŞENKUL KİMDİR?

Hülya Şenkul aslen Bursalı. Hülya Şenkul 90’lı yıllarda popüler olan pek çok şarkının söz yazarıdır. En bilinen eseri ise Serdar Ortaç’a yazdığı Zakkum'dur. MESAM YÖnetim Kurulu Üyesi'dir. "Beyaz Düşler" adında bir şiir albümü ve "Aşk Meşk Vs..." isimli şiir kitabı vardır.

Şiirleri çok sayıda ünlü besteci tarafından bestelenen Hülya Şenkul’un şarkıları; Bülent Ersoy, Muazzez Abacı, Emel Sayın, Adnan Şenses, Hüner Coşkuner, Sibel Can, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç, Emrah ve Alişan gibi çok sayıda sanatçı tarafından yorumlandı.

HÜLYA ŞENKUL HAYATINI NEDEN KAYBETTİ?

Hülya Şenkul 5 ay önce bir trafik kazası geçirmişti. Şenkul, tedavi gördüğü hastaneden yaşamını yitirdi.

HÜLYA ŞENKUL'UN CENAZESİ NE ZAMAN?

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Şenkul'un ölümünün ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

MESAM'ın paylaşımı şu şekilde:

"MESAM yönetim kurulu üyesi olarak kurumumuza büyük hizmetlerde bulunmuş müzisyen, söz yazarı, şair ve öğretmen Hülya Şenkul’u kaybettik.

Cenazesi bugün ''Bursa Orhangazi Merkez Camii'nden ikindi namazına müteakip kalkacaktır.''