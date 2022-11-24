Hülya Şenkul kimdir? Hülya Şenkul'un şarkıları nelerdir?
Türkiye'nin önemli söz ve beste yazarlarından biri olan Hülya Şenkul hayatını kaybetti. Hülya Şenkul kimdir? Hülya Şenkul'un şarkıları nelerdir?
Sanatçı, söz ve beste yazarı olan bir çok ünlü sanatçıya da menajerlik yapan Hülya Şenkul hayatını kaybetti.
HÜLYA ŞENKUL KİMDİR?
Hülya Şenkul aslen Bursalı. Hülya Şenkul 90’lı yıllarda popüler olan pek çok şarkının söz yazarıdır. En bilinen eseri ise Serdar Ortaç’a yazdığı Zakkum'dur. MESAM YÖnetim Kurulu Üyesi'dir. "Beyaz Düşler" adında bir şiir albümü ve "Aşk Meşk Vs..." isimli şiir kitabı vardır.
Şiirleri çok sayıda ünlü besteci tarafından bestelenen Hülya Şenkul’un şarkıları; Bülent Ersoy, Muazzez Abacı, Emel Sayın, Adnan Şenses, Hüner Coşkuner, Sibel Can, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç, Emrah ve Alişan gibi çok sayıda sanatçı tarafından yorumlandı.
HÜLYA ŞENKUL HAYATINI NEDEN KAYBETTİ?
Hülya Şenkul 5 ay önce bir trafik kazası geçirmişti. Şenkul, tedavi gördüğü hastaneden yaşamını yitirdi.
HÜLYA ŞENKUL'UN CENAZESİ NE ZAMAN?
Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Şenkul'un ölümünün ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
MESAM'ın paylaşımı şu şekilde:
"MESAM yönetim kurulu üyesi olarak kurumumuza büyük hizmetlerde bulunmuş müzisyen, söz yazarı, şair ve öğretmen Hülya Şenkul’u kaybettik.
Cenazesi bugün ''Bursa Orhangazi Merkez Camii'nden ikindi namazına müteakip kalkacaktır.''
Video Haberler
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan’ın Bahçeli’nin sevmediği arkadaşı
- Uzun süredir bekleniyordu... Ve düzenleme geldi!
- Merkez faiz kararını açıkladı
- İşte sıfır otomobillerin yeni fiyatları...
- Kremlin'den 'Erdoğan ve Esad görüşmesi' açıklaması
- Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber!
- AP'den Erdoğan ve Esad iddiası
- 'Atamada liyakat unutuldu'
- Dikkat çeken iki olasılık!
- Ronaldo'ya dev transfer teklifi!