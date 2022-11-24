Sanatçı ve söz yazarı Hülya Şenkul yaşamını yitirdi
Türkiye'nin önemli söz ve beste yazarlarından biri olan Hülya Şenkul hayatını kaybetti.
Önemli isimlerden olan, sanatçı, söz ve beste yazarı olan bir çok ünlü sanatçıya da menajerlik yapmış olan Hülya Şenkul hayatını kaybetti.
Aslen Orhangazi’ye bağlı Narlıcalı olan ve İstanbul’da yaşayan sanatçı, söz ve beste yazarı, şair özellikleri bulunan Hülya Şenkul bir çok ünlü sanatçıya yazdığı şarkı sözleri ile tanındı. En bilinen eseri ise Serdar Ortaç’a yazdığı Zakkum Çiçekleri şarkısı oldu.
(Hülya Şenkul)
TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ
5 ay önce bir trafik kazası geçirdiği belirlenen Hülya Şenkul hastanede tedavi görüyordu. Hülya Şenkul dün ikindi vakti Orhangazi’de Gazi Orhanbey Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
MESAM'DAN AÇIKLAMA
Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Şenkul'un ölümünün ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
MESAM'ın paylaşımı şu şekilde:
"MESAM yönetim kurulu üyesi olarak kurumumuza büyük hizmetlerde bulunmuş müzisyen, söz yazarı, şair ve öğretmen Hülya Şenkul’u kaybettik.
Cenazesi bugün ''BURSA ORHANGAZİ MERKEZ CAMİİ'NDEN İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP KALKACAKTIR.''
MESAM yönetim kurulu üyesi olarak kurumumuza büyük hizmetlerde bulunmuş müzisyen, söz yazarı, şair ve öğretmen Hülya Şenkul’u kaybettik. ??— MESAM (@MESAM_KURUMSAL) November 24, 2022
Cenazesi bugün ''BURSA ORHANGAZİ MERKEZ CAMİİ'NDEN İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP KALKACAKTIR.''
+++ pic.twitter.com/RXKd7BK8AG
Şiirleri çok sayıda ünlü besteci tarafından bestelenen Hülya Şenkul’un şarkıları; Bülent Ersoy, Muazzez Abacı, Emel Sayın, Adnan Şenses, Hüner Coşkuner, Sibel Can, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç, Emrah ve Alişan gibi çok sayıda sanatçı tarafından yorumlandı.
Şarkıları arasında Serdar Ortaç’ın okuduğu “Zakkum Çiçekleri”, Emrah’ın okuduğu “Hey Hey Taksi” ve Bülent Ersoy’un yorumladığı “Ya Onu Geri Ver Ya Beni de Al” gibi eserler bulunuyor.
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