Hümayun Erşadi kimdir? Oyuncu Hümayun Erşadi neden öldü? Hümayun Erşadi filmleri

HÜMAYUN ERŞADİ KİMDİR?

1947’de İsfahan’da doğan Erşadi, sinema kariyerine başlamadan önce mimarlık eğitimi aldı. Geç başladığı oyunculuk yolculuğu boyunca hem İran sinemasında hem de uluslararası yapımlarda saygın bir yer edindi. Erşadi, Hollywood’da The Kite Runner (Uçurtma Avcısı), Zero Dark Thirty ve A Most Wanted Man gibi filmlerde de rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

HÜMAYUN ERŞADİ NEDEN ÖLDÜ?

İranlı usta oyuncu Hümayun Erşadi, kansere karşı mücadelesine yenik düşerek 78 yaşında hayatını kaybetti. Haberi, İran resmi haber ajansı IRNA duyurdu. Erşadi, dünyaca ünlü yönetmen Abbas Kiyarüstemi’nin 1997’de Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan Taste of Cherry (Kirazın Tadı) filmindeki başrolüyle uluslararası alanda tanınmıştı.

HÜMAYUN ERŞADİ FİLMLERİ

Taste of Cherry (1997)

The Kite Runner / “Uçurtma Avcısı” (2007)

Agora (2009)

Zero Dark Thirty (2012)