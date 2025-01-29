Hunter Schafer kimdir? Hunter Schafer kaç yaşında, nereli?
Hunter Schafer'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Hunter Schafer kimdir? Hunter Schafer kaç yaşında, nereli?
Hunter Schafer'in yaşamı merak ediliyor. Euphoria dizisinde "Jules Vaughn" karakterine hayat veren Hunter Schafer'in hangi dizi ve filmlerde oynadığı, yaşamı merak ediliyor. Peki, Hunter Schafer kimdir? Hunter Schafer kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...
HUNTER SCHAFER KİMDİR?
Hunter Schafer 31 Aralık 1998 tarihinde New Jersey'de doğdu. 2019'da HBO dizisi Euphoria'da lise öğrencisi Jules Vaughn olarak rol alarak oyunculuk çıkışını yaptı.
HUNTER SCHAFER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2019–günümüz - Euphoria - Jules Vaughn
2023 - Hunger Games - Tigris Snow
HUNTER SCHAFER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Cuckoo
Merhamet Hikayeleri
Etiketler: #Hunter Schafer #Euphoria #kimdir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Şule Aydın’dan canlı yayında sert tepki!
- Gazetecilere 'bilirkişi' gözaltısı!
- Özgür Özel'den 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması
- RTÜK inceleme başlattı
- İşte ifadesinin tam metni!
- Sarıklı Amiral’e tazminat!
- Dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
- İtalyan şefin oğluna saldırıda ifadeler ortaya çıktı
- Ölçüsüz bayrak tepki çekti
- Oyuncu Meltem Cumbul'un acı kaybı!