'Hürmüz Boğazı açıldı mı?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda son durum belirsizliğini koruyor. Peki, Hürmüz Boğazı açıldı mı? Gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı mı?

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILDI MI?

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ablukanın 13 Nisan Pazartesi günü (bugün) Türkiye saati ile 17:00 (14:00 GMT) itibarıyla tam kapasiteyle uygulanacağını açıkladı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ablukanın yalnızca İran limanlarına giden veya bu limanlardan gelen trafiği hedef aldığı, diğer bölge ülkelerinin limanlarına yönelik sevkiyatların koordineli bir şekilde devam edebileceği belirtildi. Geçtiğimiz hafta (7-12 Nisan) sağlanan geçici ateşkes süresince boğazda sınırlı bir gemi trafiği gözlemlenmişti. Ancak abluka kararının ardından Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği adeta durma noktasına geldi. Birçok tanker ve yük gemisi, bölgedeki askeri hareketlilik nedeniyle güvenli limanlarda beklemeye alındı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20’si, yani günlük 18-20 milyon varil ham petrol, Hürmüz Boğazı üzerinden taşınmaktadır. Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve İran gibi büyük üreticilerin ihraç ettiği petrol ve doğalgazın önemli bir kısmı bu geçiş noktasından geçerek küresel piyasalara ulaşır. Aynı zamanda LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) sevkiyatında da kilit rol oynamaktadır.

Bu nedenle Hürmüz Boğazı, sadece enerji piyasaları için değil, küresel ekonomik istikrar için de kritik bir eşiği temsil eder. Boğazın geçici olarak bile kapanması, petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara ve arz güvenliği krizlerine yol açabilir.