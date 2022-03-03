Hüseyin Elmalıpınar kimdir? Neden öldü, hastalığı neydi? İşte oynadığı diziler ve filmler
Genç yaşta oyunculuğa başlayan Hüseyin Elmalıpınar, ilk kez 1995 yılında 'Çiçek Taksi' dizisiyle ekranlara geldi. Oyunculuk kariyeri boyunca figüran ve yan rollerde yer alan deneyimli oyuncu, 2007 yılında 'Kutsal Damacana' sinema filmindeki replikleriyle hafızalarda yer edindi. İşte, Hüseyin Elmalıpınar biyografisi...
90'lı yılların sonlarında başladığı oyunculuk kariyerinde birçok projede rol alan Hüseyin Elmalıpınar, 'Kutsal Damacana' ve 'Kolpaçino' gibi sinema filmleriyle adını duyurdu.
İstanbul Şişli'de ikamet eden Hüseyin Elmalıpınar'ın bugün (3 Mart 2022 Perşembe günü) geçirdiği kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürdüğü belirtildi.
Çağlar Cilara ve Hüseyin Elmalıpınar
HÜSEYİN ELMALIPINAR'IN HAYAT HİKAYESİ
23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.
İlk ve orta öğrenimini Ankara'da okudu.
Oyunculuğa merakı dolayısıyla cast (oyuncu) ajansına kaydolarak dizilerde ve filmlerde figüran ve yan rolerde oynadı. Bir süre Ankara Ekin Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahne aldı.
İlk kez 1995 yılında 'Çiçek Taksi' dizisiyle kamera önü oyunculuk deneyimi yaşadı. 1998 yılında Rutkay Aziz'in Mustafa Kemal Atatürk'ü oynadığı TRT yapımı 'Cumhuriyet' mini dizisinde figüranlık yaptı.
Hüseyin Elmalıpınar; 1998 yılında 'Deli Yürek', 2002 yılında 'Bizim Evin Halleri', 2002 yılında 'Çocuklar Duymasın', 2003 yılında 'Hayat Bilgisi', 2003 yılında 'Kurtlar Vadisi', 2004 yılında 'Cennet Mahallesi', 2004 yılında 'Melekler Adası' ve 'Yabancı Damat', 2007 yılında 'Acı Hayat', 2006 yılında 'Arka Sokaklar', 2011 yılında 'Ezel', 2019 yılında 'Bizim Hikaye', 2021 yılında 'Dünya Hali' dizilerinde rol aldı.
Ayrıca, 1999 yılında 'Salkım Hanımın Taneleri', 2007 yılında 'Kutsal Damacana', 2008 yılında 'Kadri'nin Götürdüğü Yere Git', 2009 yılında 'Kanal-i-zasyon', 2009 yılında 'Kolpaçino', 2011 yılında 'Kutsal Damacana 3 Dracoola', 2013 yılında 'Vay Başıma Gelenler', 2015 yılında 'Düğün Dernek 2: Sünnet', 2017 yılında 'Sinyalciler: Son Akşam Yemeği', 2018 yılında 'Bizim Semtin Çocukları' sinema filmlerinde çeşitli yan karakterleri oynadı.
2007 yılında 'Kutsal Damacana' filminde ufak bir rol almasına karşın replikleriyle sosyal medyada viral oldu.
2009 yılında 'Kolpaçino' filminde 'Hüseyin' adında bir kabadayıyı rolüyle ilgi gördü.
Hüseyin Elmalıpınar, 3 Mart 2022 tarihinde kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybetti.
HÜSEYİN ELMALIPINAR DİZİLERİ
1995 - Çiçek Taksi
1998 - Deli Yürek
2002 - Bizim Evin Halleri
2002 - Çocuklar Duymasın
2003 - Hayat Bilgisi
2003 - Kurtlar Vadisi
2004 - Aşk Mahkumu
2004 - Cennet Mahallesi
2004 - Karım ve Annem
2004 - Melekler Adası
2004 - Size Baba Diyebilirmiyim
2004 - Şubat Soğuğu
2004 - Yabancı Damat
2007 - Acı Hayat
2005 - Alanya Almanya
2005 - Bendeniz Aysel
2006 - Kod Adı
2006 - Arka Sokaklar
2008 - Kollama
2009 - Gece Gündüz
2011 - Ezel
2012 - Yolunda A.Ş.: Bir Ankara Dümeni (Zaloğlu Burhan)
2016 - Cesur Yürek
2019 - Bizim Hikaye
2021 - Dünya Hali
HÜSEYİN ELMALIPINAR FİLMLERİ
* Kısmet
* Hititler
1998 - Cumhuriyet
1999 - Salkım Hanımın Taneleri
1999 - Gökten Düşen Hazine
2004 - Kayıp Cennet İnsanları
2007 - Kutsal Damacana
2008 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
2008 - Kadri'nin Götürdüğü Yere Git
2009 - Çıngıraklı Top
2009 - Kanal-i-zasyon
2009 - Kolpaçino
2011 - Kutsal Damacana 3 Dracoola
2013 - Vay Başıma Gelenler
2014 - Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk
2014 - Gülcemal
2015 - Yolunda A.Ş: Çinçin Bağları Hikayesi
2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet
2017 - Sinyalciler: Son Akşam Yemeği
2018 - Bizim Semtin Çocukları
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