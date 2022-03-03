Son Dakika: Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar yaşamını yitirdi
Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar (51), Şişli’de kalp krizi geçirdi. 1971 doğumlu Elmalıpınar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Ezel, Kolpaçino gibi çok projelerde rol alan usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'dan yaşamını yitirdi.
İstanbul Şişli’de ikamet eden ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.
HÜSEYİN ELMALIPINAR KİMDİR?
Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.
İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandır.
Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlarda izlediğimiz oyuncu 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen unutulmayacak bir repliğe imza atarak akıllarda kalmıştır.
2009 yılında Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynamıştır.
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