Hüseyin Kağıt kimdir, nereli, kaç yaşında? Hüseyin Kağıt şarkıları nelerdir?

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 13:56

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 13:56

Hüseyin Kağıt 1982'de Ankara'da doğdu. Hüseyin Kağıt henüz çocukkken kendisine hediye edilen bağlama ile müziğe ilgi duymaya başladı. Özkan Özcan ile beraber 2012 yılında seslendirdiği Hayatı Tesbih Yapmışım şarkısı ile şöhrete kavuştu. 2014 yılında yayımlanan Ankara Kazan Biz Kepçe dizisinde oynadı. Kendine ait bir plak şirketi bulunan Kağıt, 200'den fazla beste yaptı.

Hüseyin Kağıt, 2003 yılında Meltem Kağıt ile evlendi. Çiftin 4 çocuğu var.

HÜSEYİN KAĞIT ŞARKILARI NELERDİR?

Hüseyin Kağıt-Hayatı Tesbih yapmışım 2013

Hüseyin Kağıt-Celladım Olmuş-Öbür dünyada sen yan 2013

Hüseyin Kağıt-Deli Deli-Çok Kötüymüşsün 2012

Hüseyin Kağıt-Nesrin düet -Amma Batar Amma Çıkar 2013

Hüseyin Kağıt-Böyle Olsun İstemezdim 2014

Hüseyin Kağıt-Akıllı Ol-Alçak 2012