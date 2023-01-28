Hüseyin Kağıt kimdir, nereli, kaç yaşında? Hüseyin Kağıt şarkıları nelerdir?
Ankara müziğinin öne çıkan isimlerinden biri olan Hüseyin Kağıt yaşamı ile merak ediliyor. Hüseyin Kağıt kimdir, nereli, kaç yaşında? Hüseyin Kağıt şarkıları nelerdir?
Hüseyin Kağıt 1982'de Ankara'da doğdu. Hüseyin Kağıt henüz çocukkken kendisine hediye edilen bağlama ile müziğe ilgi duymaya başladı. Özkan Özcan ile beraber 2012 yılında seslendirdiği Hayatı Tesbih Yapmışım şarkısı ile şöhrete kavuştu. 2014 yılında yayımlanan Ankara Kazan Biz Kepçe dizisinde oynadı. Kendine ait bir plak şirketi bulunan Kağıt, 200'den fazla beste yaptı.
Hüseyin Kağıt, 2003 yılında Meltem Kağıt ile evlendi. Çiftin 4 çocuğu var.
HÜSEYİN KAĞIT ŞARKILARI NELERDİR?
Hüseyin Kağıt-Hayatı Tesbih yapmışım 2013
Hüseyin Kağıt-Celladım Olmuş-Öbür dünyada sen yan 2013
Hüseyin Kağıt-Deli Deli-Çok Kötüymüşsün 2012
Hüseyin Kağıt-Nesrin düet -Amma Batar Amma Çıkar 2013
Hüseyin Kağıt-Böyle Olsun İstemezdim 2014
Hüseyin Kağıt-Akıllı Ol-Alçak 2012
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