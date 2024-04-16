Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanından uyarlanan gerilim filmi 'Cadı'dan yeni fragman

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı romanından esinlenerek Erman Bostan’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği "Cadı" filminden yeni fragman paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 15:00
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanından uyarlanan gerilim filmi 'Cadı'dan yeni fragman
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Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ünlü romanından uyarlanan ve psikolojik gerilim türünde olan "Cadı" filmi için heyecan verici bir fragman ve afiş yayımlandı.

Filmin başrollerinde Furkan Andıç’ın Naşit Nefi Efendi ve Buse Meral’in Fikriye karakterlerini canlandırdığı "Cadı", zengin bir kızın zorla evlendirildiği bir adam ve yaşadığı malikane hakkındaki esrarengiz hikayeyi anlatıyor. Ayrıca, filmde Çağdaş Onur Öztürk, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Manolya Maya, Hüseyin Soyaslan, Cengiz Orhonlu, Dilara Duman, Yağız Ata Dinçer, Ekin Pasvanoğlu ve Nur Sürer gibi deneyimli oyuncular da yer alıyor.

WOW STUDIOS'un yapımcılığını üstlendiği filmin müziklerini, daha önce "Adını Feriha Koydum", "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde de imzası bulunan Ercüment Orkut, Cem Tuncer ve Sabina Khujaeva üstleniyor.

Beklenen "Cadı" filmi, 26 Nisan’da A90 Pictures dağıtımıyla sinemalarda seyircilerle buluşacak.


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