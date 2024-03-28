Cadılar Zamanı filminin konusu ne? Cadılar Zamanı filminin oyuncuları kim?
Cadılar Zamanı (Season Of The Witch) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cadılar Zamanı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cadılar Zamanı filminin konusu ne? Cadılar Zamanı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Cadılar Zamanı filminin yönetmen koltuğunda Dominic Sena oturuyor. Filmin senaristliğini Bragi F. Schut üstleniyor. Peki, Cadılar Zamanı filminin konusu ne? Cadılar Zamanı filminin oyuncuları kim?
CADILAR ZAMANI FİLMİNİN KONUSU NE?
'Season of the Witch'; 14. yüzyılda Kara Veba'nın yayıldığı dönemlerde, cadı olduğundan şüphelenilen bir kızın taşınmasına yardım eden şövalye Behman'ın (Nicholas Cage) macerasını anlatacak.
CADILAR ZAMANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nicolas Cage
Stephen Graham
Ron Perlman
Christopher Lee
Ulrich Thomsen
Brian F. O'
Fernanda Dorogi
Robert Sheehan
Claire Foy
Barna ıllyés
Lisa Marie Dupree
Rebekah Kennedy
CADILAR ZAMANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Cadılar Zamanı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.
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