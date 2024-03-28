Cadılar Zamanı filminin konusu ne? Cadılar Zamanı filminin oyuncuları kim?

Cadılar Zamanı (Season Of The Witch) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cadılar Zamanı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cadılar Zamanı filminin konusu ne? Cadılar Zamanı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 20:04
Cadılar Zamanı filminin konusu ne? Cadılar Zamanı filminin oyuncuları kim?
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Cadılar Zamanı filminin yönetmen koltuğunda Dominic Sena oturuyor. Filmin senaristliğini Bragi F. Schut üstleniyor. Peki, Cadılar Zamanı filminin konusu ne? Cadılar Zamanı filminin oyuncuları kim? 

CADILAR ZAMANI FİLMİNİN KONUSU NE?

'Season of the Witch'; 14. yüzyılda Kara Veba'nın yayıldığı dönemlerde, cadı olduğundan şüphelenilen bir kızın taşınmasına yardım eden şövalye Behman'ın (Nicholas Cage) macerasını anlatacak.

CADILAR ZAMANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicolas Cage

Stephen Graham

Ron Perlman

Christopher Lee

Ulrich Thomsen

Brian F. O'

Fernanda Dorogi

Robert Sheehan

Claire Foy 

Barna ıllyés 

Lisa Marie Dupree

Rebekah Kennedy

CADILAR ZAMANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cadılar Zamanı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.


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