Yayınlanma: 14.05.2024 - 19:50

Güncelleme: 14.05.2024 - 19:50

Son dönemde gündem olan ve dünyada pek çok bölgede birçok kişinin yaşadığı huzursuz bağırsak sendromunun ne olduğu merak ediliyor. Yurttaşlar huzursuz bağırsak sendromu belirtilerini araştırıyor. Peki, Huzursuz bağırsak sendromu nedir? Huzursuz bağırsak sendromunun belirtileri neler? İşte ayrıntılar...

HUZURSUZ BAĞIRSAK SENDROMU NE?

Huzursuz bağırsak sendromu (irritable bowel syndrome veya IBS), bağırsak hareketlerindeki düzensizliklerle karakterize edilen yaygın bir sindirim sistemi bozukluğudur. Kesin nedeni tam olarak bilinmese de, bağırsak hareketlerindeki anormallikler, bağırsak kaslarının aşırı aktif veya aşırı reaktif olması, bağırsak hareketlerini düzenleyen sinirlerin anormallikleri ve bağırsak ve beyin arasındaki iletişimdeki bozukluklar gibi faktörler rol oynar.

HUZURSUZ BAĞIRSAK SENDROMU BELİRTİLERİ NELER?

Karın ağrısı veya kramplar: Genellikle karın bölgesinin alt kısmında ve çoğunlukla yemekten sonra veya bağırsak hareketlerinden önce ortaya çıkar.

Şişkinlik ve gaz: Karın bölgesinde şişkinlik hissi ve gaz birikimi sık görülen belirtilerdir.

Bağırsak hareketlerinde değişiklikler: Kabızlık, ishal veya kabızlık ve ishalin bir arada görülmesi (karışık bağırsak hareketleri) yaygın olabilir.

Karın ağrısı veya rahatsızlık semptomları: Karın ağrısı veya rahatsızlık semptomları diğer belirtilerle birlikte görülebilir.

HUZURSUZ BAĞIRSAK SENDROMU TEDAVİSİ NE?

Huzursuz bağırsak sendromunun tedavisi, semptomların şiddetini azaltmaya ve hastanın yaşam kalitesini artırmaya yöneliktir. Bu tedaviler arasında lifli gıdaların tüketimi, stres yönetimi, egzersiz, belirli ilaçlar ve probiyotikler bulunabilir. Tedavi planı, semptomların ciddiyetine, sıklığına ve hastanın özel durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.