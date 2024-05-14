Gülben Ergen isyan etti: 'Örtmeyin sapıkların, ruh hastalarının üzerini'

Özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülben Ergen bu kez yaptığı paylaşımda isyan etti. Paylaşımında Ergen, "Kediyle köpekle uğraştığınız kadar şu ülkede çocuklara istismar edip, hayatını karartanlarla uğraşmadınız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 16:24
Gülben Ergen isyan etti: 'Örtmeyin sapıkların, ruh hastalarının üzerini'
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Gülben Ergen son dönemlerde fit görüntüsü ve sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Genel olarak dernek yardımları ve etkinliklerine katılan Ergen, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Ergen, sosyal medya hesabından çocuk istismarıyla ilgili son yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

İsyan eden Ergen X hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Kediyle, köpekle uğraştığınız kadar şu ülkede çocuklara istismar edip, hayatını karartanlarla uğraşmadınız! Üzerini örttüğünüz her şeyin altında kalırsınız! Örtmeyin sapıkların, ruh hastalarının üzerini."


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