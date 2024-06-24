Ian McKellen'ın üzerine düştüğü kadın konuştu: 'Gandalf'ın beni ezmesini beklemiyordum'

Yayınlanma: 24.06.2024 - 13:18

Güncelleme: 24.06.2024 - 13:18

"Yüzüklerin Efendisi" serisinde Gandalf karakterine hayat veren oyuncu Ian McKellen, birkaç gün önce rol aldığı "Player Kings" oyununda bir dövüş sahnesi sırasında dengesini kaybetti ve ön sırada oturan 30 yaşındaki kadının üzerine düştü. İngiltere'deki Surrey County'ye bağlı Leatherhead'de yaşayan ve gazetecilere soyadını vermeyen Johanna adlı kadın, BBC'ye yaşadıklarını anlattı.

McKellen'ın dekora takılıp kendisine 'kafa üstü uçtuğu' ve dizine epey sert bir şekilde çarptığı sırada bacak bacak üstüne atmış halde oturduğunu söyleyen kadın, "Gandalf tarafından ezilmeyi beklemiyordum" ifadelerini kullandı.

TİYATRO ÖZÜR DİLEDİ

Oyuncunun düşmesinin ardından yumuşak doku yaralanmalarıyla hastaneye kaldırıldığını ifade eden Johanna, "Gerçekten kontrol edilmediğimi hissettim. Bana seyirciler arasında yer alan doktor yardım etmeseydi personelden aynı ilgiyi göremeyebilirdim" diye konuştu.

Noel Coward Tiyatrosu'ndan bir sözcü olay için özür diledi ve Johanna'ya olayın gerçekleştiği andan itibaren destek ve yardım sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini belirtti.