Ian McKellen, Gollum filminde Gandalf olarak geri dönüp dönmeyeceğini açıkladı

Yayınlanma: 10.06.2024 - 12:32

Güncelleme: 10.06.2024 - 12:32

Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Gandalf karakterine hayat veren usta oyuncu Ian McKellen, yıllar sonra Peter Jackson'ın yönettiği Hobbit üçlemesi için ikonik rolüne geri dönmüştü. Şimdi ise yeni bir Yüzüklerin Efendisi filmi ufukta belirmişken, McKellen'in yeniden Gandalf olarak görme ihtimali merak konusu.

Geçtiğimiz hafta 85 yaşına giren McKellen, The Times'a verdiği röportajda "Tolkien diyarındaki kıpırdanmaları" duyduğunu, ancak şu anda katılımıyla ilgili herhangi bir şeyin konuşulmadığını belirtti. McKellen, "senaryo yok, teklif yok, plan yok" diyerek net bir durum olmadığını vurguladı.

Gandalf rolüne geri dönmeye açık olduğunu dile getiren McKellen, gülerek "Eğer yaşıyor olursam." diye ekledi. Şu anda Robert Icke'nin West End'deki "Player Kings" oyununda Shakespeare'in Falstaff'ını oynayan aktör, Falstaff rolü sayesinde zaten uzun beyaz saçlara sahip olduğunu ve "aylardır tıraş olmadığını" da vurguladı.

Falstaff, diğerlerinin yanı sıra “Hamlet” ve Çehov'un “Kiraz Bahçesi” uyarlamasından sonra aktörün son üç yıldaki altıncı sahne rolü oldu. McKellen, bu aralar sinema projelerinde daha seçici davranmasında da yaşının etkili olduğunu söylüyor:

"Bir senaryo geldiğinde ya da bir teklifin ipucu geldiğinde şöyle düşünüyorsunuz; 'Bu benim son işim olabilir. Hayır. Bunu yapmıyorum.'”

Geçtiğimiz hafta Viggo Mortensen de eğer yaşı konusunda uygun bir senaryo ortaya çıkarsa Aragorn rolüne geri dönmeye hazır olduğunu söylemişti. Peter Jackson'ın yapımcılığı üstleneceği "The Hunt for Gollum"da Andy Serkis hem Gollum'u canlandıracak hem de yönetmen koltuğuna oturacak.

2026'da vizyona girmesi planlanan filmin Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serilerinden hangi tanıdık isimleri geri getireceği henüz kesin olarak belli değil, ancak konuşulan ihtimaller bile hayranları heyecanlandırmaya yeterli.