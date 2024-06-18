Yüzüklerin Efendisi’nin Gandalf’ı Ian McKellen'dan kötü haber: Hastaneye kaldırıldı

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üçlemelerindeki Gandalf rolüyle tanınan 85 yaşındaki Ian McKellen, tiyatro sahnesinde ayağı kayıp düştü. McKellen, söz konusu olayın ardından hastaneye kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2024 - 09:41
Yüzüklerin Efendisi’nin Gandalf’ı Ian McKellen'dan kötü haber: Hastaneye kaldırıldı
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Ian McKellen, Londra'daki Noël Coward tiyatrosunda Player Kings oyunu sırasında sahneden düştükten sonra hastaneye kaldırıldı.

Seyirciler tiyatrodan tahliye edilirken akşamki gösterinin iptal edildiği bildirildi. 

Bir tiyatro sözcüsü yaptığı açıklamada, aktörün durumunun iyi olduğunu ve hızlı ve tam bir iyileşme beklediğini söyledi.

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üçlemelerindeki Gandalf ve X-Men filmlerindeki Magneto rollerinin yanı sıra Beauty and the Beast, The Da Vinci Code ve Mr Holmes filmlerindeki rolleriyle de tanınıyor. Aktör ayrıca ITV dizisi Coronation Street'in 10 bölümünde Mel Hutchwright rolüyle yer aldı.


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