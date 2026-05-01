Ian Somerhalder'dan çarpıcı itiraf: 'Borç batağına girdik, her şeyimizi sattık'

'The Vampire Diaries' dizisinin efsane ismi Ian Somerhalder, ışıltılı Hollywood kariyerinin ardından yaşadığı karanlık günleri ilk kez paylaştı. Oyunculuğu bıraktıktan sonra ticari bir girişime atılan ünlü yıldız, işlerin planladığı gibi gitmemesi üzerine eşi Nikki Reed ile birlikte tam sekiz haneli bir borç yüküyle karşı karşıya kaldığını açıkladı.

'TÜM VARLIKLARIMIZI SATMAK ZORUNDA KALDIK'

Kariyerinin zirvesindeyken Hollywood'dan uzaklaşma kararı alan Somerhalder, hayata geçirmeye çalıştığı iş girişiminin beklentileri karşılamamasıyla mali durumunun hızla kötüleştiğini belirtti.

Bankaya verilen yüksek tutarlı teminatlar ve finansal hataların süreci yönetilemez hale getirdiğini söyleyen oyuncu, "Her şeyin bir anda çöktüğü bir dönemdi. Sahip olduğumuz her şeyi; evimizi, araçlarımızı, sanat eserlerimizi ve hatta kişisel eşyalarımızı borçları kapatabilmek için elden çıkardık" dedi.

BİRLİKTE AYAĞA KALKTILAR

Bu büyük kriz sırasında eşi Nikki Reed'in sarsılmaz desteğiyle ayakta kaldığını vurgulayan Somerhalder, süreci birlikte yönettiklerini dile getirdi.

Finansal olarak sıfırı tükettikleri bu dönemde eşinin mücadelesini "inanılmaz" olarak nitelendiren ünlü isim, tüm mal varlıklarını satsalar da bu krizi aşarak hayata yeniden başladıklarını ifade etti.