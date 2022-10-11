İBB'nin Bağcılar'daki öğrenci yurduna 'Cüneyt Arkın' ismi verildi

11 Ekim 2022 Salı, 20:30

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB), ekim ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis toplantıları gündeminde Bağcılar, Yenimahalle Mahallesi’nde faaliyet gösterecek yurda “Özel İBB Bağcılar Cüneyt Arkın Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu” isminin verilmesi talep edildi. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Meclis gündemine Pendik Batı Mahallesi’nde, isimsiz bir parka hayatını kaybeden TEMA Vakfı’nın kurucusu Hayrettin Karaca’nın adı verilmesini içeren teklif de geldi. Parkın adı oybirliğiyle "Toprak Dede Hayrettin Karaca" oldu.