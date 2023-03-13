İbn-i Sina önermişti. Saçtaki dökülme ve kepeği durduruyor

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 21:52

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 21:52

İbn-i Sina, önerileri ve tavsiyeleriyle günümüze ışık tutmaya devam ediyor. Sadece tıp alanında değil bilimsel birçok dalda önemli etkileri bulunan İbn-i Sina hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli üniversitelerinde ders olarak okutulmakta. İbn-i Sina, bulduğu yararlı doğal karışımları not ederek birçok soruna çare olmuştu. Günümüzde de o reçeteler bir çok uzman tarafından kullanılıyor. Saç dökülmesi ve saç kepeği sorunu yaşayanlar için de İbn-i Sina'nın bir önerisi var.

Akşam’da yer alan habere göre; Özellikle saçtaki kepek sorunu herkesin yakındığı bir şikâyet. Eğer şampuandan kreme her şeyi denediyseniz ve saçlarınız eski gür hâline kavuşmadıysa bir de doğal yağları deneyin. Hem kalıcı çözüm hem de daha besleyici ve doğal.

İBN-İ SİNA'NIN SAÇ İÇİN ÖNERDİĞİ YAĞLAR

Çemen otu yağı kepeklenmeye karşı etki gösterir

Mersin ve kostus yağı saç tellerini kuvvetlendirir

Defne yağı saçkıranda kullanılır

SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI YAPABİLECEKLERİNİZ

Saç dökülmesini durdurmak için bir formül daha bulunuyor. Isırgan'ın saç dökülmesini durdurup aynı zamanda da kepeği önlediği ortaya çıktı.

ISIRGAN KÜRÜ NASIL HAZIRLANIYOR?

Milliyet'te yer alan bir içerikte; Saçtaki dökülmeyi durduran ısırgan kürünün hazırlanışı paylaşıldı. Isırgan, faydaları saymakla bitmeyen bir bitki türü olarak bilinmektedir. Isırgan kürünü kullanmadan önce dikkat etmek gerekmektedir. Ciddi derece de kuvvetli ve etkili olan bu bitki daha önce hiç kullanılmamış ise ilk etapta bitkinin sizde alerji yapmaması için ilk önce az miktarda kullanmanız önerilmektedir.

Isırgan kürü tarifi:

- 5 su bardağı su

- Yarım demet ısırgan kökü

Isırgan kürü hazırlanışı:

5 su bardağı suyun içerisine 1 tutam ince doğranmış ısırgan kökü ekleyerek 24 saat boyunca bekletin. 24 saat tamamlandıktan sonra 4 ölçü ısırgan otu yaprağı ilave ederek karışımı ocağa alın. Ocakta iki taşım olacak şekilde kaynatın. Ardından ağzı kapalı şekilde 10 dk demlenmesini bekleyin.

Demlenen karışımı süzgeçten geçirin. Elde ettiğiniz su ile kafa derisine masaj yaparak uygulayın. Uygulamayı bir ay boyunca düzenli bir şekilde yaparsanız saç dökülmesi azalabilir ve dökülen saçlarınız yavaş yavaş yerine gelebilir.