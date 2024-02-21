İbn-i Sina'nın tıbbi mirası: İşte sabır otu ve faydaları...

Yayınlanma: 21.02.2024 - 11:12

Güncelleme: 21.02.2024 - 11:12

Her bitkinin kendine özgü bir özelliği vardır ve ülkemiz, doğal zenginlikleriyle bilinen bir coğrafyadır. Sabır otu, yıllardan beri kullanılan ve tedavi edici özellikleriyle tanınan bir bitkidir, bilimsel adıyla Agave olarak da bilinir. Peki İbn-i Sina'nın tıbbi mirası olan bu bitki nedir? İşte sabır otu ve faydaları...

SABIR OTU NEDİR?

Sabır otu ya da diğer adıyla Agave, doğal tatlandırıcı özelliğine sahip bir üründür. Şurup yapımı sırasında doğal şeker olarak kullanılır. Bu şekilde şekerin oluşturacağı zararlar en aza indirgenmiş olur. Bu bitki Meksika’ya ait bitki türüdür. Bitkinin kullanımı sırasında pek çok bölümünden yararlanmak söz konusu olmaktadır. Bitkinin sapları, yaprakları, özü ve çiçekleri kullanılır.Halk arasında Aloe vera olarak bilinen bir bitki türü olan sabır otu, alternatif tıp alanında birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Ülkemizde sabır otunun kullanımı, 1990'ların başından itibaren yaygınlaşmıştır. Bu bitki, jel, sabun, yağ gibi çeşitli versiyonlarda kullanılabilmektedir.

SABIR OTU NEREDE YETİŞİR?

Sabır otu en yaygın olarak Meksika’da yetişmektedir. Ayrıca Güney Amerika da yoğun olarak yetişmektedir. Ülkemizde bu bitki genellikle süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Kurak iklimlerde çok rahat yetişir ve su tutma özelliği diğer bitkilere göre oldukça yüksektir. Ülkemizde ege ve Akdeniz bölgesinde yetişir.

SABIR OTU NE İŞE YARAR?

Sabır otunun en yaygın bilinen özelliği doğal şeker içermesidir ve aynı zamanda antiseptik özelliklere sahiptir. Yaralanma, cilt problemleri ve böcek ısırıkları gibi durumlarda kullanılarak cilt tahrişlerini olumlu yönde etkiler. Sabır otunun içeriğinde değerli bir mineral olan çinko bulunmaktadır, bu da yaraların iyileşmesi ve tahrişlerin giderilmesinde etkilidir.

Vücudun sağlıklı ve zinde olması için antioksidanlara ihtiyaç vardır, sabır otu içerisinde bulunan fitokimyasallar antioksidanları arttırarak hücre korunması ve yenilenmesine yardımcı olur. Zararlı bakterilerle mücadele ederek solunum yolu sorunlarına veya gıda zehirlenmesine engel olur.

Kolesterol seviyesinin dengede olması kalp sağlığı açısından önemlidir, sabır otu yapısı gereği kolesterol seviyelerini düşürür. Ayrıca kanserli hücrelerle mücadele eder ve vücut için yararlı olan lifleri içerir, bu da bağırsak sağlığını olumlu yönde etkiler ve kabızlık veya bağırsak tembelliği sorunu olan kişilere tavsiye edilir.

SABIR OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Sabır otunun pek çok faydası vardır. Cilt problemlerinde tedavi edici özelliğe sahiptir. Bitki demir açısından zengin bir üründür. Ayrıca içeriğinde kalsiyum bulunmaktadır. Kalsiyum sayesinde kemik yapısının güçlenmesine destek olur. Vücuda zindelik ve direnç kazandırır. Ayrıca kolesterol düzeyini ayarlayarak, kalp sağlığını korumaya yardım eder. Sabır otunun faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Akne Tedavisi:

Sabır otunun yan ürünleri akne tedavisinde kullanılmaktadır. Bitkinin ciltte oluşan enfeksiyonlara karşı iyi geldiği bilinmektedir.

Güneş Yanığı:

Sabır otu güneş yanığı için kullanılan nadide bitkilerden biridir. Yanan bölgenin enfeksiyon kapmasını önleyen etkisinin yanında nemlendirici etkisi de bulunmaktadır. Yüksek miktarda antioksidan içeren bitki yanıkların çarçabuk iyileşmesini sağlar.

Yaşlanmayı Önleme:

Sabır otu yaşlanmayı engelleyici etkiye sahiptir. Cildin yaşlanmasına yol açan birçok faktörü ortadan kaldırmak için kullanılabilir. Düzenli olarak kullanıldığında olumlu etkilerinden yararlanmak mümkün olur.

Kanser:

Vücutta meydana gelebilecek kanser henüz başlangıç aşamasında ise kanser oluşumunu engelleyici etki yaratabilir. Bitki ile hazırlanan çay kanser hücrelerinin çoğalmasını ve büyümesini önleyici etki yaratır. Aynı zamanda sabır otu çayı düzenli tüketildiğinde kansere yakalanma olasılığı minimum seviye iner.

Kolesterol:

Sabır otu damar tıkanıklarına karşı faydalı olduğu kadar kolesterol için de fayda sağlar. Yüksek kolesterol seviyesini düşürücü etkiye sahiptir. Sabır otu çay şeklinde hazırlanarak kolesterol sağlığı için kullanılabilir.

Alerjik Reaksiyonlar:

Cilt sağlığı için son derece faydalı olan bitki, cilt enfeksiyonlarına karşı kullanılabilir. Ciltte meydana gelen orta şiddette oluşan alerjik reaksiyonları giderici etkisi bulunmaktadır.

Stres:

Strese karşı fayda sağlayan bitki, sinir sisteminin rahatlamasını sağlar. Bu etkisi ile stres ve depresyon şikâyetlerini en aza indirir.

Sindirim Sistemi:

Sabır otu çay şeklinde hazırlanarak tüketildiğinde sindirim sistemi sağlığı üzerinde olumlu etki yaratır. Kansızlık, basur ve mide problemlerine karşı iyi gelir.

Kalp Damar Sağlığı:

Kalp damar sağlığı için fayda sağlayan bitki aynı zamanda kan akışını da düzenleyici etkiye sahiptir. Vücutta oksijen sürkilasyonunda sağlıklı düzeyde kalmasını sağlar.

SABIR OTU NASIL KULLANILIR?

Sabır otu kullanımı için mutlaka bir doktora danışmak önemlidir. Doğal tatlandırıcı özelliği bulunan bu bitkinin şurubu, kahvaltıda tüketilebilir ve bal yerine alternatif olarak kullanılabilir. Ayrıca, kahvaltılık tahıllara katılabilir veya et veya tavuk yemeklerine ilave edilebilir. Sabır otunun çok yönlü kullanımı mümkündür ve çeşitli yemeklerin lezzetini arttırmak için kullanılabilir.