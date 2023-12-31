İbrahim Büyükak kim, kaç yaşında, nereli? İbrahim Büyükak hangi dizi ve filmlerde oynadı?
İbrahim Büyükak'ın yaşantısı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Pek çok dizi ve filmde yer alan Büyükak'ın yaşantısı merak ediliyor. Peki, İbrahim Büyükak kim, kaç yaşında, nereli? İbrahim Büyükak hangi dizi ve filmlerde oynadı?
İbrahim Büyükak, Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli program ile adını duyurdu. Yeni çıkan Mutluyuz isim filmin yönetmenliğini senaristliğini üstlenen Büyükak'ın kim olduğu, yaşamı, yer aldığı dizi ve filmler merak ediliyor. Peki, İbrahim Büyükak kim, kaç yaşında, nereli? İbrahim Büyükak hangi dizi ve filmlerde oynadı?
İBRAHİM BÜYÜKAK KİMDİR?
İbrahim Büyükak, 20 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncu ve yazardır. Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. 2008'de Kanal D'de başlayan "Çok Güzel Hareketler Bunlar" komedi programındaki rolleri ile tanınmış ve bu programda yazıp oynadığı skeçlerle büyük beğeni toplamıştır.
BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden biri olan Büyükak, aynı zamanda "3 Adam" adlı televizyon programında Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile birlikte yer almıştır. Ayrıca TV8'de yayınlanan "Bana Baba Dedi" dizisinde Cüneyt karakterini canlandırmıştır.
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra senarist ve yönetmen olarak da kendini gösteren Büyükak, "Küçük Esnaf," "Yol Arkadaşım," "Yol Arkadaşım 2," "Bayi Toplantısı" gibi filmlerde yer almıştır. 2021 yılında hayat hikayesini anlatan "İlginç Bazı Olaylar" adlı internet dizisinde hem başrol oynamış, hem de senarist ve yönetmen olarak görev almıştır.
İBRAHİM BÜYÜKAK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Çok Güzel Hareketler Bunlar - İbrahim
3+1
3 Adam
Bana Baba Dedi - Cüneyt
Saba ile Oyuna Geldik
Tutunamayanlar - İbo
İBRAHİM BÜYÜKAK HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Neşeli Hayat - Aytekin
Çok Filim Hareketler Bunlar - İbrahim
Küçük Esnaf - Berhudar Bakır
Yol Arkadaşım - Şeref
Yol Arkadaşım 2
Bayi Toplantısı - Namık
Mutluyuz - Ferhat
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