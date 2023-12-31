Yayınlanma: 31.12.2023 - 16:50

Güncelleme: 31.12.2023 - 16:50

İbrahim Büyükak, Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli program ile adını duyurdu. Yeni çıkan Mutluyuz isim filmin yönetmenliğini senaristliğini üstlenen Büyükak'ın kim olduğu, yaşamı, yer aldığı dizi ve filmler merak ediliyor. Peki, İbrahim Büyükak kim, kaç yaşında, nereli? İbrahim Büyükak hangi dizi ve filmlerde oynadı?

İBRAHİM BÜYÜKAK KİMDİR?

İbrahim Büyükak, 20 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncu ve yazardır. Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. 2008'de Kanal D'de başlayan "Çok Güzel Hareketler Bunlar" komedi programındaki rolleri ile tanınmış ve bu programda yazıp oynadığı skeçlerle büyük beğeni toplamıştır.

BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden biri olan Büyükak, aynı zamanda "3 Adam" adlı televizyon programında Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile birlikte yer almıştır. Ayrıca TV8'de yayınlanan "Bana Baba Dedi" dizisinde Cüneyt karakterini canlandırmıştır.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra senarist ve yönetmen olarak da kendini gösteren Büyükak, "Küçük Esnaf," "Yol Arkadaşım," "Yol Arkadaşım 2," "Bayi Toplantısı" gibi filmlerde yer almıştır. 2021 yılında hayat hikayesini anlatan "İlginç Bazı Olaylar" adlı internet dizisinde hem başrol oynamış, hem de senarist ve yönetmen olarak görev almıştır.

İBRAHİM BÜYÜKAK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Çok Güzel Hareketler Bunlar - İbrahim

3+1

3 Adam

Bana Baba Dedi - Cüneyt

Saba ile Oyuna Geldik

Tutunamayanlar - İbo

İBRAHİM BÜYÜKAK HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Neşeli Hayat - Aytekin

Çok Filim Hareketler Bunlar - İbrahim

Küçük Esnaf - Berhudar Bakır

Yol Arkadaşım - Şeref

Yol Arkadaşım 2

Bayi Toplantısı - Namık

Mutluyuz - Ferhat