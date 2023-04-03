İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca'dan 'Özür Dilerim'
İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca’yı buluşturan Disney+’ın yeni orijinal komedi filmi ‘Özür Dilerim’ için geri sayım başladı. 14 Nisan’da izleyiciyle buluşacak filmin fragmanı yayınlandı.
Oyuncu İbrahim Büyükak’ın yazıp yönettiği, başrollerini Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca ile paylaştığı komedi filmi ‘Özür Dilerim’ 14 Nisan’da Disney+’ta izleyici ile buluşuyor.
Yayınlanan ilk tanıtımı ile dikkatleri üzerine çeken filmde, bir deniz fenerinde bekçi olan Erkin, 30’lu yaşlarının ortasında yapayalnız yaşamaktadır. Kredi borçlarıyla uğraşan Erkin bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır ve bir yolculuğa çıkar. Asıl macera burada başlamaktadır...
25 Film’in yapımcılığını üstlendiği filmde, başrol oyuncularına Metin Coşkun, Müfit Kayacan, Mert Turak, Yeliz Kuvancı, Gümeç Alpay Aslan, Yonca Şahinbaş, Kerimcan Kamal ve Fatma Toptaş gibi usta ve genç oyuncular eşlik ediyor. ‘Özür Dilerim’ 14 Nisan Cuma günü Disney+’ta yayında.
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