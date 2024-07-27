İbrahim Polat kimdir? ibrahim Polat kaç yaşında, nereli? İbrahim Polat neden öldü?

Polat Holding'in kurucusu İbrahim Polat hayatını kaybetti. Bu gelişmenin üzerinden Polat'ın hayatı merak edildi. Peki, İbrahim Polat kimdir? ibrahim Polat kaç yaşında, nereli? İbrahim Polat neden öldü?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2024 - 17:24
İbrahim Polat kimdir? ibrahim Polat kaç yaşında, nereli? İbrahim Polat neden öldü?
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Hayatını kaybeden İbrahim Polat'ın cenazesi 28 Temmuz Pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı’na defnedilecek. Polat'ın hayatı ve kariyeri sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, İbrahim Polat kimdir? ibrahim Polat kaç yaşında, nereli? İbrahim Polat neden öldü?

İBRAHİM POLAT KİMDİR?

1931 yılında Erzurum Aşkale’de doğan İbrahim Polat, 1955 yılında müteahhitlik firmasını açtı.

Çok sayıda projeye imza atan Polat, 1972’de İzmir’de Ege Seramik Fabrikalarını kurdu. Sağlık gereçleri, madencilik ve enerji alanlarında yatırımlar yapan Polat, 1993 yılında İstanbul Polat Renaissance Hotel ile turizm sektörüne girdi.


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