Yayınlanma: 26.07.2024 - 16:12

Güncelleme: 26.07.2024 - 16:12

Türk edebiyatının yaşayan en önemli isimlerinden biri olan Afşar Timuçin hayata veda etti. Timuçin, kaldırıldığı hastanede 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki, Afşar Timuçin kimdir? Afşar Timuçin kaç yaşında, nereli? Afşar Timuçin neden öldü?

AFŞAR TİMUÇİN KİMDİR?

Afşar Timuçin Manisa Akhisar'da 1939'da dünyaya geldi. Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde başladı. 1967 yılında, eğitimini tamamlamak üzere Kanada'ya gitti. 1967'de Montreal Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde lisans eğitimini, 1970'te İstanbul Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı.

1968–1970 yılları arasında Fransızca okutmanlığı yaptı. 1974-2002 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite'sinde Felsefe, Estetik, Halk Bilim, Sanat Tarihi, Halk Edebiyatı dersleri verdi. 1981 yılında doçent, 1992 yılında profesör oldu. Bir süre Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü başkanlığı görevini yürüttü. Kocaeli Üniversitesi'nden 2006 yılında emekli oldu.

Afşar Timuçin'in Ataç, Dönem, Milliyet Sanat, Papirüs, Soyut, Yazko, Yelken, Yeni Edebiyat, Yeni Ufuklar, Varlık dergilerinde şiirleri yayımlandı.