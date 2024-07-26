Yayınlanma: 26.07.2024 - 11:54

Güncelleme: 26.07.2024 - 11:54

YouTube'de video içerik üreticisi olarak popüler olan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Tolunay Ören'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Tolunay Ören kimdir? Tolunay Ören kaç yaşında, nereli?

TOLUNAY ÖREN KİMDİR?

Tolunay Ören İstanbul doğumlu ve Medipol Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisidir. 12 Haziran 1997 yılında dünyaya gelen Tolunay Ören 26 yaşındadır. Sosyal medyanın sevilen ismi aktif olarak YouTube, TikTok, Twitch ve İnstagram'da içerik üretiyor.

Tolunay Ören'in YouTube kanalında 1,09 milyon abonesi, TikTok hesabında 238 bin takipçisi, Twitch'te 640 bin takipçisi, İnstagram'da 723 bin takipçisi bulunmaktadır.