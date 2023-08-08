İbrahim Saraçoğlu eklem kireçlenmelerini 1 ayda geçiren kürün tarifini verdi! 1 yaprağı kireçlenmelere son veriyor...

Yayınlanma: 08.08.2023 - 13:05

Güncelleme: 08.08.2023 - 13:05

Çınar yaprağı İbrahim Saraçoğlu tarafından danışanlarına tavsiye edilen bir bitkidir. Öylesinde dikkat çeken bir bitkidir ki; çınar ağacı yapraklarının bir mucizesi olduğunu ifade eder.

KİREÇLENMEYİ ÖNLEMENİN DOĞAL FORMÜLÜ!

Çınar yaprağının düz yapraklı olanlarının tercih edilmemesini vurgulayan İbrahim Saraçoğlu, 5 parça yarığa sahip çınar yapraklarının daha sağlıklı olduğunu belirtiyor.

KİREÇLENMEYİ ÖNLEMENİN DOĞAL FORMÜLÜN MALZEMELERİ:

Tavsiye ettiği çınar yaprağı kürü için 2 adet taze çınar yaprağını, 10 gün güneşte kurutmalısınız. İmkanlara göre yaş çınar yaprakları da kullanabilirsiniz.

KİREÇLENMEYİ ÖNLEMENİN DOĞAL FORMÜLÜN HAZIRLANIŞI:

1 bardak içme suyu.

1 bardak suyu bir tencerede kaynatın ve yaprakları suyun içine atın.

Yaklaşık 1 dakika kaynayan suyunuzu ocaktan alın.

Suyu ılımaya bırakın ve akşam yemeğinden önce ve uykudan önce 1 fincan olmak üzere tüketin.

Hazırlanan bu kür özellikle kireçlenme şikayetlerini rahatlatacak özelliğe sahiptir. İbrahim Saraçoğlu, çınar yaprağının en doğal antidepresan olduğunu da çeşitli programlarda vurgulamaktadır. Hafif derecede depresyon tanısı belirlenen kişilere, çınar yaprağı kürü tavsiye etmektedir.

ÇINAR AĞACI YAPRAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Çınar yaprakları çayı, suyu veya yağı; bedeninizdeki ağrıyı dindirir.

Cildinizdeki hücreleri yenileyerek, nem dengesini korur.

Ağız içi kokularını ve bakterilerini yok eder.

Yaralı ve yanık bölgeye uygulandığında lekeleri temizler.

Ödem attırır.

Bağırsaklarınızı rahatlatır.

Kemik sağlığınızı korur.

Kanda oluşan iltihapları yok eder.

ÇINAR YAPRAĞININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Çınar ağaçları Türkiye'de hemen hemen her bölgede can bulmaktadır. Genellikle şehir süsleme amacı ile tercih edilen çınar ağaçlarının yaprakları, sonbahar geldiğinde birer ikişer dökülmeye başlar. Ve o dökülen yapraklar şehre bir sakinlik katar. Çınar yaprakları; kalın ve damarlı bir yapıdadır. Toza ve dumana karşı oldukça dirençlidirler. Bitkisel tedavi yöntemlerinde sıkça tercih edilen çok yıllık bir ağacın yapraklarıdır. En çok tercih edilen tedavi türü ağrı kesici özelliğidir.