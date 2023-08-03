1 çay kaşığı kullanmanız yeterli! Bu mucizevi bitki sizi göz altı morluklarınızdan sonsuza kadar kurtaracak...
Bir çok kadının şikayetçi olduğu göz altı morluklarına ne kremler ne de fondötenler çare olabiliyor. Bu formül ile göz altı morluklarınızdan doğal yolla kurtulmanız mümkün...
Göz altı morluklarından rahatsız olanlar için Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu kesin çözümlü bir bitki önerisinde bulundu. Saraçoğlu'na göre siyah hardal tohumu göz altı morluklarının kaybolmasında kesin çözüm. İşte detaylar...
GÖZ ALTI MORLUKLARINDAN KURTULMANIN EN DOĞAL YOLU!
Bir çay kaşığı siyah hardal tohumunu çiğnemeden 1-2 yudum su ile yutmanız gerekiyor.
Tohumlar sert olduğu için yutarken bir parça ekmek ile yuttuğunuzda daha kolay yutacaksınız.
Sabah ve akşam bir çay kaşığı kullanmanız yeterli olacak.
GÖZ ALTI MORLUKLARI NEDEN OLUR?
Göz altı morlukları, genetik yatkınlıktan yorgunluğa kadar farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkabilir. Bununla birlikte “Göz altı morlukları neden olur?” sorusunun temel cevabı, ince göz altı derisinin altındaki damarlarda kan toplanmasıdır şeklinde yanıtlanabilir. Kan, göz çevresinde biriktikçe morarma dışında şişkinlik de meydana gelebilir. Bu durumda kapakların açılması zorlaşabilir, geçici görme bozukluğu ya da göz ve baş ağrısı olabilir.
Venividigöz.com.tr'de yer alan habere göre göz alt morlukları, kişileri kozmetik açıdan rahatsız eden ve zaman zaman sosyal hayatı aksatacak boyutta olabilen bir durumdur. Stresli yaşam ve yoğun çalışma temposunun getirdiği bir takım olumsuz faktörler, göz altı torbalarının ve morluklarının oluşmasına sebebiyet verebilir. Çok fazla bilgisayar, telefon, televizyon gibi teknolojik cihazlara bakmak, az uyumak, yeterli miktarda dinlenememek ve strese maruz kalmak, bu duruma neden olabilir. Göz altı morluğu bunlara ek olarak, kalıtsal yatkınlık nedeniyle ve yaşlanmaya bağlı olarak da gelişebilir. Bu durum ayrıca, kafaya ve göze alınan darbeler sonucu ya da yüzün herhangi bir yerine yapılan ameliyat nedeniyle ortaya çıkabilir.
"Göz altı morlukları neden olur?" sorusunun diğer cevaplarından bazıları ise şunlardır:
- Alerjen maddeler
- Atopik dermatit (egzama)
- Kontakt dermatit
- Alerjik rinit (saman nezlesi)
- Cilt rengi düzensizlikleri
- Sık sık gözleri ovuşturmak
- Kafa travması
- Burun, diş veya yüz bölgesindeki estetik ameliyatlar
- Enfeksiyonlar
- Bazı besin eksiklikleri
- Kan pıhtılaşma bozukluğu
- Lösemi (kan kanseri)
- Bazı kortizon ilaçları
- Bazı antikanser ilaçlar
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