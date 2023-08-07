Altı ayda 30 kilo veren kadın zayıflamanın sırrını açıkladı
Üç çocuk annesi Rachel Sacerdoti, "herkesin yapabileceği basit değişikliklerle" nasıl 6 ayda 30 kilo verdiğininin sırrını açıkladı.
İngiltere'de yaşayan 44 yaşındaki 3 çocuk annesi Rachel Sacerdoti, en küçük kızını doğurduktan sonra tartıya çıktığında 90 kilo olduğunu gördü.
DailyMail'de yer alan habere göre, kilosu sebebiyle yürürken ayakları kızaran ve şişen Sacerdoti, zayıflamaya karar verdi ve altı ayda 60 kiloya düştü.
"Herkesin yapabileceği basit değişikliklerle altı ayda 30 kilo verdim" ifadesinde bulunan Sacerdoti, ilk olarak diyetini değiştirdi, 10 dakikalık yürüyüşlere çıktı ve evde başladığı ağırlık egzersizleriyle her hafta 1 kilo verdi.
Çok fazla abur cubur ve şeker yediğini söyleyen Sacerdoti, iyi beslenmeye aşık olduğunu belirtti.
İşte 6 ayda 30 kilo verdiren diyetin tarifi:
- KAHVALTI : Saat 10:00'da proteinli yulaf
- ÖĞLE YEMEĞİ : Saat 12:30'da Somon füme ve krem peynirli simit veya yumurta salatası
- ATIŞTIRMA : Saat 16:00'da meyveli süzme yoğurt
- AKŞAM YEMEĞİ : Saat 19:00'da sebzeli tavuk göğsü ve esmer pirinç (tam tahıllı pirinç)
RACHEL'IN ATIŞTIRMALIK TARİFİ
İçindekiler:
30 gram yulaf, 140 gram az yağlı süzme peynir, 10 gram fıstık ezmesi, 1 çay kaşığı akçaağaç şurubu, 1 adet bisküvi, süslemek için ahududu
Nasıl yapılır:
- Bir karıştırıcıda süzme peynir, yulaf, akçaağaç şurubu, fıstık ezmesi ve biraz su ekleyin
- Karışımı iyice karıştırın
- Bir bardağa dökün ve bir gece buzdolabında bekletin
- Ahududu ile süsleyin
- Üzerine bir adet bisküvisi ufalayın
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