İbrahim Saraçoğlu'nun kür tarifi ile topuk çatlaklarınıza elveda deyin! Günde 1 defa uygulamak yeterli

Yayınlanma: 28.08.2023 - 17:59

Güncelleme: 28.08.2023 - 17:59

Topuk çatlakları, özellikle yaz aylarında açık ayakkabı giyildiğinde ve ayaklar yeterince nemlendirilmediğinde ortaya çıkabilen yaygın bir sorundur. Bu çatlaklar, topuk derisinin kuruması ve sertleşmesi sonucu oluşur ve zamanla ağrılı hale gelebilir. Ancak endişelenmeyin, doğal yöntemlerle topuk çatlaklarına çözüm bulabilirsiniz.

TOPUK ÇATLAKLARI NASIL GEÇER?

Nemlendirme

Doğal yağlar, topukları nemlendirmek ve yumuşatmak için etkili bir yöntemdir. Zeytinyağı, argan yağı, badem yağı gibi doğal yağları düzenli olarak topuklarınıza masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Bu yağlar, derinin nemlenmesine yardımcı olur ve çatlakların azalmasına katkı sağlayabilir.

Ayak Banyoları

Evinizde basit ayak banyoları yaparak topuk çatlaklarını hafifletebilirsiniz. Sıcak suyun içine biraz deniz tuzu veya banyo tuzu ekleyerek ayaklarınızı bekletin. Ardından nazikçe bir taş veya törpü ile ölü deriyi nazikçe ovalayarak temizleyebilirsiniz. Banyodan sonra doğal nemlendiricileri uygulamayı unutmayın.

Aloe Vera Jeli:

Aloe vera bitkisinin içeriğindeki jeli topuk çatlaklarına iyi gelebilir. Saf aloe vera jeli, anti-inflamatuar özellikleri sayesinde topuk derisini yatıştırabilir ve nemlendirebilir. Jeli direkt olarak topuklara uygulayabilir veya içeriğini kremlerinizde kullanabilirsiniz.

Patates ve Bal Maskesi:

Patates ve balın doğal nemlendirici özellikleri vardır. Patatesi rendeleyip bal ile karıştırarak bir maske hazırlayabilirsiniz. Bu maskeyi topuklarınıza uygulayarak yaklaşık 20 dakika bekletip sonra ılık suyla durulayabilirsiniz. Bu yöntem, topuk çatlaklarını hafifletmede yardımcı olabilir.

Doğru Ayakkabı Seçimi:

Topuk çatlaklarını önlemek için doğru ayakkabı seçimi önemlidir. Ayaklarınıza uygun ve rahat ayakkabılar giyerek sürtünmeyi azaltabilirsiniz. Ayrıca, açık ayakkabı giydiğinizde mutlaka ayaklarınızı düzenli olarak nemlendirmeyi unutmayın.

Topuk çatlakları, düzenli bakım ve doğal yöntemlerle tedavi edilebilecek bir sorundur. Ancak eğer çatlaklar ağrılı hale gelirse veya enfeksiyon belirtileri görülürse, bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan topuk çatlakları için doğal kür

Kaynayan yarım litre klorsuz suya (içme suyu) bir yemek kaşığı ebegümeci atılır. Kısık ateşte beş dakika kaynatılır. Günde bir defa akşam ayaklar sokulup, 30 dakika etki ettirilir.

Günde bir defa akşam yatmadan önce topuk bölgesine hindistan cevizi yağı ile masaj yapılır.