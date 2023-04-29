Yayınlanma: 29.04.2023 - 16:44

Güncelleme: 29.04.2023 - 16:44

Seslendirme sanatçısı ve oyuncu İbrahim Selim'in kim olduğu, kariyeri ve hangi dizilerde rol aldığı araştırılıyor. Peki, İbrahim Selim kimdir, nereli, kaç yaşında? İbrahim Selim hangi film ve dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...

İBRAHİM SELİM KİMDİR?

İbrahim Selim, 5 Ekim 1979 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Artvin - Arhavili olan İbrahim Selim, ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünde eğitim gördü. Üç yıl sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi.

İbrahim Selim, 2003/2004 sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Gorgon'un Armağanı oyununda rol aldı. Konservatuvar eğitimini tamamladıktan sonra bir süre Ankara'da yaşadı ve TRT'de yayımlanan dizilerde küçük roller canlandırdı. Ardından İstanbul'a yerleşti ve tiyatro oyunculuğu, seslendirme, reklam ve dizi oyunculuğu yaptı.

DOT Tiyatro'da ilk kez 2016 yılında sahnelenen tek kişilik Bunu Ben de Yaparım adlı oyundaki performansı ile 20. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü aldı. 2017'de Beşiktaş Kültür Merkezi ve ID İletişim'in yapımıyla sahnelenen Tennessee Williams'ın Arzu Tramvayı oyununda Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu ile birlikte başrolde yer aldı. Aynı yıl İstanbul'da İş Sanat'ta sahnelenen Fantastik Hikayeler Makinesi adlı çocuk oyununda rol aldı. 2019 yılında sahnelenmeye başlanan, Alice Harikalar Diyarında masalının bir uyarlaması olan Alice Müzikali'nde Kral rolünü üstlendi.

İbrahim Selim, dizi ve sinema oyunculuğu da yapan sanatçının rol aldığı diziler arasında Poyraz Karayel, Güllerin Savaşı, Şahsiyet ve Şubat gibi diziler vardır. İbrahim Selim, Kusursuzlar, Sis ve Gece, Rüya gibi sinema filmlerinde de rol aldı. Kusursuzlar filmindeki rolü ile 41. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne aday gösterildi.

İbrahim Selim, oyunculuğunun yanı sıra YouTube programları, podcast yayınları ve talk-show gösterileri ile tanınır. STOLK adlı YouTube programı ile popüler oldu. İbrahim Selim şimdilerde Eda Ece ile birlikte FOX TV ekranlarında kapımdaki dedektif programını sunmaktadır.

İBRAHİM SELİM HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2006 Sınav - Uğur

2007 Sis ve Gece - Polis

2011 Canavarlar Sofrası - J

2013 Kusursuzlar - Kerim

2015 Yok Artık - Doktor

2016 Rüya

2017 İşe Yarar Bir Şey - İrfan

2017 Çat Kapı Aşk - Psikolog

2018 Ölümlü Dünya - Müşteri

2018 Son Çıkış

2018 Şahsiyet - Sefa

2020 Boom By İbrahim Selim

2022 Uysallar - Mert

2022 Erşan Kuneri - Melkan Orsay

2022 Dünyayla Benim Aramda - Cüneyt

İBRAHİM SELİM HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2005 Ne Seninle Ne Sensiz - Mustafa

2007 Ters Yüz - Berk

2007 Zoraki Koca - Yaşar

2008 Vurgun

2009 Aynadaki Düşman - Zeki

2011 Leyla ile Mecnun

2012 Çıplak Gerçek - Zihni

2012 Şubat

2013 Fatih - Mercan Ağa

2014 Ulan İstanbul - Eflatun

2015 Poyraz Karayel

2015 Güllerin Savaşı

2017 Hayati ve Diğerleri - Celal

İBRAHİM SELİM HANGİ PROGRAMLARDA YER ALDI?

2018-2022 İbrahim Selim İle Bu Gece - Sunucu

2022- Kapımdaki Dedektif - Sunucu