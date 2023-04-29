Yayınlanma: 29.04.2023 - 14:56

Güncelleme: 29.04.2023 - 14:56

FETÖ lideri Fethullah Gülen hakkında ‘terör örgütü liderliği’ suçlamasıyla 2000 yılında ilk iddianameyi hazırlayan 76 yaşındaki eski Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcısı Nuh Mete Yüksel, bu akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki, Nuh Mete Yüksel kimdir, nereli, kaç yaşında? Nuh Mete Yüksel neden öldü? İşte ayrıntılar...

NUH METE YÜKSEL KİMDİR?

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olan Nuh Mete Yüksel, 28 Şubat sürecinde DGM Savcısı olarak görev yaptı.

Yüksel 28 Şubat sürecinde DGM Savcısı olarak görev yaptı. Fetullah Gülen hakkında "devleti ele geçirmeye çalışıyor" iddiasıyla ilk iddianameyi hazırlayan isim oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "idam cezası" talebiyle tutuklatmak istedi.

Devlette Fethullah Gülen'le ilgili ilk soruşturmayı eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Savcısı Nuh Mete Yüksel açmıştı. Yüksel, 2000 yılında Fethullah Gülen hakkında 'terör örgütü lideri olmak' suçlamasıyla iddianame hazırladı.

Nuh Mete Yüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1993 yılında Refah Partisi İstanbul İl Başkanı iken Rize’de yaptığı konuşmaya 2002 yılında soruşturma açmıştı. Yüksel soruşturmayı, Türk Ceza Kanunu’nun “devletin anayasa ve temel nizamlarını bozma” başlıklı 146’ncı maddesine göre açmıştı. Yüksel Erdoğan’ı idam cezası istemiyle mahkemeye sevk etti. Ancak DGM Yüksel'in talebini reddetmişti.

Ayrıca Yüksel, Necmettin Erbakan ile Oğuzhan Asiltürk’ün yargılanmasını süreçlerini de yönetmişti. 28 Şubat darbe sürecinde Nuh Mete Yüksel, kapatılan Refah Partisi'nin milletvekilleri Ahmet Tekdal, Hasan Hüseyin Ceylan ve İbrahim Halil Çelik hakkında, 'anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs' gerekçesiyle idam istemişti.

28 Şubat döneminde çok sayıda soruşturmayı yürüten Nuh Mete Yüksel, Merve Kavakçı hakkında başörtüsü ile TBMM'ye girdiği gerekçesiyle soruşturma açmış ve evini gece yarısı polislere bastırmıştı. Emekli olurken de geri adım atıp olayla ilgili "Soruşturma savcısı olarak Kavakçı'nın evine gittim. Olay daha fazla büyümesin diye gözaltı olayından vazgeçtik" dedi.

Yüksel'in, “Nuh Mete Yüksel Anlatıyor", “Nuhun Gemisi”, "İtaatsizler", "Balyoz Gizli Tanık ve Gezi Parkı" isimli kitapları bulunuyor.