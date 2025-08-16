İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak ile mahkemelik oldu: 'Silahla yaralamaya teşebbüs'

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak mahkemelik oldu.

Olayın fitili, geçen yıl Bodrum'daki evlerinde yapılan bir kahvaltı sırasında ateşlendi. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, baba-kız arasında başlayan tartışma kısa sürede alevlendi.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Dilan Çıtak, tartışma esnasında babası İbrahim Tatlıses'e yönelik ağır hakaretler etti. Daha sonra Çıtak, masadaki televizyon kumandasını alarak babasına doğru fırlattı.

Kumanda Tatlıses'e isabet etmese de olaya tanık olan evdeki çalışanlar, ifadelerinde olayı doğruladı. Tanık beyanlarına göre, olayın büyümesi üzerine İbrahim Tatlıses, çalışanlarına yüksek sesle "evden uzaklaştırın" talimatı verdi.

İBRAHİM TATLISES VAZGEÇTİ

Olayın ardından İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'tan şikâyetçi oldu. Ancak, ilerleyen günlerde şikâyetinden vazgeçtiğini belirtti. Buna rağmen savcılık, dosyayı kapatmadı.

FIRLATILAN KUMANDA 'SİLAH' SAYILDI

Savcılık, olayın "kamu davası" niteliği taşıdığına karar verdi. Fırlatılan televizyon kumandası, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 6. maddesi uyarınca "silah" olarak kabul edildi. TCK'nın 73. maddesi gereği bu tür suçlar şikâyete bağlı olmadığından, Tatlıses'in şikâyetini geri çekmesi sonucu değiştirmedi.

Savcılık, Dilan Çıtak'ın eylemini "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" olarak nitelendirdi. Soruşturma dosyasında, şüphelinin alınan ifadesinde suçlamaları kabul ettiği bilgisine de yer verildi. Hazırlanan iddianame, kamu adına cezalandırma talebiyle mahkemeye gönderildi.