İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten olay sözler: 'Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı'

Yayınlanma: 10.07.2024 - 08:40

Güncelleme: 10.07.2024 - 08:48

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şiddete maruz kaldığını ileri sürdü. Genç şarkıcının bahsettiği kişinin babası olduğu ileri sürdü.

"PSİKOLOJİK TACİZİ HERKES BİLMELİ"

İbrahim Tatlıses, nikahında şahitlik yaptığı kızını Instagram'dan takipten çıkartarak birlikte yer aldıkları kareleri de sildi.

Tatlıses'in bu hamlesinden sonra Dilan Çıtak Tatlıses'ten de kafa karıştıran bir paylaşım geldi.

Instagram hesabından isim vermeden hedef gösteren genç şarkıcı "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım!" dedi.

İDO'DAN İBRAHİM TATLISES'Lİ PAYLAŞIM

İbrahim Tatlıses konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken oğlu İdo Tatlıses de babasıyla bir fotoğrafını yayınlayarak "Babam" notunu yazdı.

DİLAN ÇITAK'A EŞİNDEN DESTEK

Dilan Çıtak Tatlıses'in eşi Levent Dörter de yaptığı paylaşımda "Senin ne kadar merhametli, temiz kalpli, insanlara, hayvanlara elinden ne geliyorsa fazlasıyla yardıma koştuğunu yaşayarak ve görerek tanık olanlardanım. Ailenle olan bağına hayranım ve ne kadar çelme yesen de yıldızlara ulaşmana çok az kaldı. Unutma ki 'Güneş balçıkla sıvanmaz' güzel karım" diyerek destek oldu.