İç çamaşırı alırken dikkat: Sperm kalitesini düşürüyor!

Yayınlanma: 07.01.2024 - 12:42

Güncelleme: 07.01.2024 - 12:42

İç çamaşırı seçerken dikkat edilmesi gereken unsurlar ve özellikle sperm kalitesini olumsuz etkileyebilecek etkenler olabiliyor. Doğru iç çamaşırı seçimi ile sağlıklı ve konforlu bir deneyim yaşamak, aynı zamanda uzun vadeli üreme sağlığını korumak için neler yapılması gerekiyor?

Mısır Kahire Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki bir doktor, polyester kumaşların erkeklerde sperm kalitesi üzerindeki etkisi hakkında önemli bir bulguya rastladı. Polyester kumaşların erkeklerde doğum kontrol işlevi görüp görmediğini belirlemek için çalışan araştırmacı kumaşı kullanan erkekler için güvenilir bir doğum kontrol yöntemi olduğunu açıkladı.

Askıyı sadece kirlendiğinde değiştiren erkek katılımcıların testislerinde ısı farkı meydana geldi. Askı çıkarıldıktan sonra erkeklerde testis sağlığı normal hale geri döndü. Bu nedenle araştırmaya sperm kalitesinde büyük oranda etki ettiği notu eklendi.

Polyester kumaşlar rahat hava almadığı için sürtünme nedeniyle testislerdeki sıcaklığı arttırmaktadır. Elektrik yükünün artması nedeniyle çamaşırın yarattığı ısı farkı yine sperm kalitesinin azalmasına neden olabilir.

Bol iç çamaşırı giymek sperm sayısının arttırırken; dar iç çamaşırları da sürtünme yoluyla aşırı sıcak oluşturduğu için testis damarlarının genişlemesi sonucu sperm kalitesinin azalmasına neden oluyor.