Uzm. Diyetisyen Tezcan, mevsim geçişlerine karşı uyardı: ‘Bağırsaklarımızdaki zararlı mikroorganizma üremesini engellemek için...’

Yayınlanma: 27.09.2023 - 13:13

Güncelleme: 27.09.2023 - 13:13

Kış mevsimi yaklaşırken artan gribal enfeksiyon ve bulaş riskine karşı bağışıklık sistemini güçlendirecek besinleri tüketmek önem kazandı. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dyt. Burcu Dikmen Tezcan, mevsim geçişlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları Cumhuriyet TV’ye anlattı.

“BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZ ZAYIFLAMAYA BAŞLAYACAK”

Mevsim geçişlerinde sağlıklı beslenmenin gerekliliğine işaret eden Tezcan, “Artık yavaş yavaş güneş dik gelmemeye başlayacak, artık gündüzler kısalacak ve geceler uzayacak, güneş ışığından daha az yararlanmaya başlayacağız. O yüzden mevsimsel olarak da hastalıklar başlayacak ve bağışıklık sistemimiz zayıflamaya başlayacak. Biz de bunun bilincinde olarak yeterli ve sağlıklı beslenmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“TEMEL BESLENME PLANINI OLUŞTURABİLİRİZ”

Sağlıklı beslenme modelini açıklayan Tezcan, “Bir tabak olarak düşünürsek sebze-meyvesi, süt grubu, et grubu ve tahıl grubunu bulundurmalıyız. Onun dışında ara öğünlerimizde sert kabuklu cevizlerden, yağlı kabuklardan ve süt grubu olacak şekilde bir düzenleme yapıyoruz. Böylelikle temel beslenme planını oluşturabiliriz” dedi.

“MEVSİMİNDE OLAN HER ŞEYİ TÜKETİYOR OLABİLMELİYİZ”

Tezcan, vitaminlerin sağlıklı beslenmede vitaminlerin önemine vurgu yaparak, “A grubu vitaminleri örneğin, süt, yumurta, koyu yeşil yaprakı sebzeler, havuç, domates tüketmeliyiz. Şu an zaten mevsiminde olan her şeyi aslında tüketebilmemiz gerekiyor. Özellikle C vitamininde yine koyu yeşil yapraklar, turunçgillerden mandalina yavaş yavaş çıkmaya başladı, biraz daha zaman geçtikten sonra portakal devreye girecek” açıklamasında bulundu.

Tezcan, yeterli ve dengeli beslenme düzeninde olması gerekenleri şöyle sıraladı:

Sebze ve meyveler günde toplam 5 porsiyon

Ortalama 2 su bardağı kadar süt ya da yoğurt

8-12 bardak su

Günlük kişi başı kilogram başına 1 gram olacak şekilde et

Haftada 1-2 kuru baklagil

Tahıl grubu

Hafta 1-2 balık

Ara öğünlerde sert kabuklu yemişler (fındık, fıstık, ceviz, badem vs.)

“TAKVİYE GIDALAR BÖBREKLERİMİZİ YORABİLİR”

Tezcan, takviye gıdalara ilişkin uyarılarda bulunarak, “Asla eksikliğini ya da yetersizliğini bilmediğimiz bir vitaminin takviyesini yapamayız. Bunun için de zaten doktora gidiyor olmamız gerekiyor. Yapılan kan testleri ve parametlere bakılıp yetersiz ya da eksik denildiği takdirde yerine konabilir. Bilinçsizce aldığımız vitamin ya da mineraller farklı sonuçlar yaratabilir ve vücudumuzla ilgili problemler çıkabilir. Toksik etki yaratabilir, karaciğerimiz, böbreklerimiz yorulabilir. Kişi, ‘balık tüketmiyorum’ diyebilir, destek olarak Omega-3 desteği olabilir. Bunda da tabii kullanılan ilaçlarla etkileşime girebilir, bunlara dikkat etmek gerekiyor” dedi.

“DÜZENLİ UYKU DA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİLİYOR”

Mevsim geçişlerinde artan gribal enfeksiyona karşı vücut direncini arttırmak için yapılması gerekenlerin altını çizen Tezcan, “Beslenme, 8-10 bardak su tüketimi, düzenli uyku bağışıklık sistemini etkiliyor. Bununla birlikte sigara tüketimi, hareketsizlik bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Mevsim sebzelerini tüketmek, bağırsaklarımızdaki zararlı mikroorganizma üremesini engelleyecek fast food tarzı beslenme uzak durmak, basit karbonhidrat tüketimini azaltmak, posa tüketimini arttırmak, tam tahıllı ya da tam buğdaylı ekmekleri tüketmek önemli” diyerek sözlerini noktaladı.