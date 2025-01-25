Icardi ile barışmaya çalışıyordu: Wanda Nara L-Gante'ye geri döndü!

Yayınlanma: 25.01.2025 - 16:44

Güncelleme: 25.01.2025 - 16:44

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, son dönemde sakatlığı ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Icardi’nin, Wanda Nara ile ilişkisini bitirip ünlü oyuncu China Suarez ile aşk yaşamaya başlaması magazin dünyasında geniş yer buldu.

Wanda Nara ise rapçi L-Gante ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki ve sonrasında Icardi’ye geri dönme girişimleriyle tekrar manşetlere taşındı.

WANDA NARA’NIN İNİŞLİ ÇIKIŞLI İLİŞKİLERİ

Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin ilişkisi sona erdikten sonra, Wanda, kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak bu ilişki kısa sürede sona erdi. Wanda Nara, ayrılığın ardından Icardi’ye geri dönme çabalarıyla gündeme geldi.

Eski fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşarak Icardi’yi etkilemeye çalışsa da yıldız futbolcu, China Suarez ile ilişkisinde mutlu olduğunu gösteren paylaşımlar yapmaya devam etti.

CHINA SUAREZ VE ICARDI AŞKI

Icardi’nin yeni sevgilisi China Suarez, Wanda Nara’nın geri dönme çabalarına adeta yanıt verircesine Galatasaray formasıyla bir paylaşım yaparak futbolcuya ve takıma olan desteğini gösterdi. Bu paylaşım, hem Icardi’nin hem de Suarez’in ilişkilerinde ne kadar mutlu olduklarını gözler önüne serdi.

WANDA NARA VE L-GANTE YENİDEN BİRLİKTE

Icardi’nin Suarez ile mutluluk pozları paylaşması üzerine Wanda Nara, eski sevgilisi rapçi L-Gante ile yeniden barıştı.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı “nispet” paylaşımlarıyla dikkat çeken Wanda, ilişkileriyle yeniden gündeme geldi.