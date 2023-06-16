İçinde olduğu cayrokopter düşmüştü... Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
Muğla'da motor arızası nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yapan cayrokopterin ağaçlara çarpması sonucu yaralanan sanatçı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal (34) ile Sinan Yılmaz (47) hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Menteşe ilçesinin Zeytin Mahallesi, Hayıtlı mevkisinde önceki gün saat 18.00 sıralarında; Ula'nın Akyaka Mahallesi’nden yolcusu Melis Sandal ile turistik gezi amacıyla havalanan Sinan Yılmaz’ın kullandığı cayrokopter, Gökova Körfezi üzerinde tur atarken bir süre sonra motor arızası meydana geldi.
AĞAÇLARA ÇARPIP DURDU
Yılmaz’ın tarlaya kontrollü iniş yapmak istediği cayrokopter, zeytin ağaçlarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ile yurttaşlar tarafından cayrokopterden çıkarılan Sinan Yılmaz ve Melis Sandal, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim- Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
TABURCU EDİLDİ
Şarkıcı Mustafa Sandal, eşinin kaza geçirmesi üzerine hastaneye gelerek doktorlardan bilgi aldı.
Sol elinde kırık olan Melis Sandal ve kazayı sıyrıklarla atlatan pilot Sinan Yılmaz, bu sabaha karşı tedavileri tamamlanıp taburcu edildi.
İLK AÇIKLAMA: ÇOK ŞÜKÜR KURTULDUK
Kaza sonrası yurttaşlar tarafından kurtarılan Melis Sandal’ın sağlık ekiplerini beklemesi fotoğraflara yansıdı.
Sandal ayrıca yaşananların ardından yaptığı ilk sosyal medya paylaşımında, "Çok şükür kurtulduk, arayan soran geri dönemediğimiz herkese bilgi vermek istedim. Allah bizi sevenlerimize ve tüm ailemize bağışladı" ifadelerini kullandı.
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