Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal kimdir, kaç yaşında, nereli? Melis Sandal'ın sağlık durumu nasıl?

Yayınlanma: 15.06.2023 - 21:16

Güncelleme: 15.06.2023 - 21:16

Muğla'da turistik gezi için havalanan cayrokopter, motor arızası nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı. Sert iniş yapan ve ağaçlara da çarpan cayrokopterdeki 47 yaşındaki pilot Sinan Yılmaz ile yolcusu Melis Sandal yaralandı. Bu gelişmeyle birlikte Melis Sandal'ın yaşamı ve sağlık durumu merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MELİS SANDAL KİMDİR?

Melis Sandal, 1989 doğumludur. Sandal, butik sahibidir. Melis Sandal ayrıca bir önceki evliliğinden bir erkek çocuğu annesi oldu.

MELİS SANDAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kaza, saat 18.00 sıralarında Menteşe ilçesinin Zeytin Mahallesi Hayıtlı mevkisinde meydana geldi. Ula'nın Akyaka Mahallesinden pilot Sinan Yılmaz yönetiminde turistik gezi amacıyla, yolcusu Melis Sandal ile havalanan cayrokopter, Gökova Körfezi üzerinde tur atmaya başladı. Bir süre sonra cayrokopterde motor arızası meydana geldi. Tarlaya kontrollü iniş yapmak isteyen pilot Sinan Yılmaz yönetimindeki cayrokopter, sert iniş sonrası zeytin ağaçlarına çarparak durabildi.



Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve ile vatandaşlar tarafından cayrokopterden çıkarılan Sinan Yılmaz ve şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim- Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.