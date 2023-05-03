Mustafa Sandal'dan Fatih Erbakan'ın 'Zina' paylaşımına tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medyadan "Zinanın suç sayılması için Milli Görüş Meclis'e" paylaşımı yaptı. Şarkıcı Mustafa Sandal Erbakan'ın paylaşımına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 17:58
Mustafa Sandal'dan Fatih Erbakan'ın 'Zina' paylaşımına tepki
Abone Ol google-news

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken "Zinanın suç sayılması için Milli Görüş Meclis'e" yazılı bir video paylaştı. Paylaşıma sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Bir tepki de şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi. Sandal, Erbakan'ın paylaşımını alıntılayarak, "Peki, "Bir kereden bir şey olmaz" ve "Çocuğun rızası vardı" diyenler hangi kategoriye girecek?" mesajını paylaştı.



Mustafa Sandal fatih erbakan

İlgili Haberler

Fatih Erbakan'ın 'zina suç sayılacak' vaadine tepki yağdı: 'Yatak odamıza bile karışmak isteyen bir anlayış var karşımızda'

Fatih Erbakan'ın 'zina suç sayılacak' vaadine tepki yağdı: 'Yatak odamıza bile karışmak isteyen bir anlayış var karşımızda'
Yeniden Refah'ta 'silüet' çelişkisi... Fatih Erbakan: 'Araçta fotoğraf kullanılmaması hanımefendinin kendi tercihi'

Yeniden Refah'ta 'silüet' çelişkisi... Fatih Erbakan: 'Araçta fotoğraf kullanılmaması hanımefendinin kendi tercihi'
Fatih Erbakan, HÜDA PAR'a destek çıktı: PKK ve HDP'ye karşı sandık güvenliği için ittifakta yer alması gerekiyor

Fatih Erbakan, HÜDA PAR'a destek çıktı: PKK ve HDP'ye karşı sandık güvenliği için ittifakta yer alması gerekiyor

En Çok Okunan Haberler