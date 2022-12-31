Yılbaşı gecesi 'sahte içki' tüketimine dikkat!

31 Aralık 2022 Cumartesi, 07:00

Doç. Dr. Sevil Karaman, yılbaşı gecesi sahte içki tüketimine karşı uyardı.

Yeni yıla girmeye sayılı saatler kaldığını hatırlatarak sahte içki tüketiminin görme kaybına neden olabileceğini, bu konuda toplumda farkındalık yaratılması gerektiğini belirten Karaman, şunlara dikkati çekti:

"Maliyeti düşürmek için metil alkol tercih ediliyor. Koku, tat ve renk olarak etil ve metil alkolü ayırmak zor. Metanol zehirlenmesinde geç kalınırsa körlük ve ölümle sonuçlanır. Yılbaşı gecesi sahte içki kör edebilir. Metanol zehirlenmesinin belirtileri, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı/kaybı, baş dönmesi ve görmede bulanıklık. Şikayetler, metil alkol alımından 12 ile 30 saat sonrasında değişkenlik gösteriyor. Çift görme, bulanık görme, görme keskinliğinde azalma, fotofobi ve görme alanında azalma, göz şikayetleri arasında yer alıyor."

"ÇOK DÜŞÜK DOZLARDA BİLE KÖRLÜK OLABİLİR"

Doç. Dr. Sevil Karaman, insan sağlığını tehdit eden metil alkolün zararlarını ve vücutta meydana getirdiği tahribatları da aktardı.

Sahte içki yapımında maliyeti düşürmek amacıyla etil alkol (etanol) yerine metil kullanıldığını bildiren Karaman şu bilgileri verdi: