Yılbaşı gecesi 'sahte içki' tüketimine dikkat!
Doç. Dr. Sevil Karaman, "Maliyeti düşürmek için metil alkol tercih ediliyor. Koku, tat ve renk olarak etil ve metil alkolü ayırmak zor. Metanol zehirlenmesinde geç kalınırsa körlük ve ölümle sonuçlanır, sahte içki kör edebilir" dedi. Karaman, sahte içkiye karşı uyarılarda bulundu.
Doç. Dr. Sevil Karaman, yılbaşı gecesi sahte içki tüketimine karşı uyardı.
Yeni yıla girmeye sayılı saatler kaldığını hatırlatarak sahte içki tüketiminin görme kaybına neden olabileceğini, bu konuda toplumda farkındalık yaratılması gerektiğini belirten Karaman, şunlara dikkati çekti:
"Maliyeti düşürmek için metil alkol tercih ediliyor. Koku, tat ve renk olarak etil ve metil alkolü ayırmak zor. Metanol zehirlenmesinde geç kalınırsa körlük ve ölümle sonuçlanır. Yılbaşı gecesi sahte içki kör edebilir. Metanol zehirlenmesinin belirtileri, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı/kaybı, baş dönmesi ve görmede bulanıklık. Şikayetler, metil alkol alımından 12 ile 30 saat sonrasında değişkenlik gösteriyor. Çift görme, bulanık görme, görme keskinliğinde azalma, fotofobi ve görme alanında azalma, göz şikayetleri arasında yer alıyor."
"ÇOK DÜŞÜK DOZLARDA BİLE KÖRLÜK OLABİLİR"
Doç. Dr. Sevil Karaman, insan sağlığını tehdit eden metil alkolün zararlarını ve vücutta meydana getirdiği tahribatları da aktardı.
Sahte içki yapımında maliyeti düşürmek amacıyla etil alkol (etanol) yerine metil kullanıldığını bildiren Karaman şu bilgileri verdi:
- "Koku, tat veya renk olarak iki madde birbirine benzediğinden ancak laboratuvar ortamında ayırt edilir. Bu durum da zehirlenme bulguları ortaya çıkmadan önce metil alkol kullanılmış sahte içkinin tanınmasını zorlaştırır. Metil alkol vücuda girdikten sonra son derece toksik etkili olan formaldehit ve formik aside dönüşür. Bu iki madde hücrelerin oksijenlenmesini bozar ve asidoza yol açar.
- Göz sinirlerinde, beyinde ve iç organlarda geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur, ağır vakalarda ölüme kadar gidebilir. Metanol zehirlenmesi olan vakaların yarısında göz etkilenir. Çok düşük dozlarda bile körlük olabilir. Görme kaybında düzelme olması alınan metil alkol dozu, tanı ve tedavi hızıyla ilişkilidir. Düşük dozlarda hızlı tanı ve tedavi görme kaybında bir miktar gerilemeye neden olabilir. Yüksek dozda tedavide geç kalınırsa körlük ve ölümle sonuçlanır."
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan buldozer gibi ezip geçer'
- Restoranda patlama: Çok sayıda ölü var!
- Saldırının ardından MHP'de sessizlik!
- Ülkü Ocakları'nın eski başkanı öldürüldü
- Pastadan tarih çıktı!
- Seçim tarihini belirlediler
- İBB'nin Fatih tablosuna inceleme
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' isteyen savcıya yeni görev
- 'Doğalgaza indirim' açıklaması
- İzmir'de inşaattaki vinç koptu