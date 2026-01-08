İclal Aydın’dan Cem Yılmaz’a sert tepki: Buna kim güldü?

Cem Yılmaz, yeni gösterisi “CMXXIV”te kadınlara ve yaş kavramına yönelik yaptığı esprilerle sosyal medyada tartışmaların odağına yerleşti. Ünlü komedyenin ilişkiler ve kadınların yaşı üzerine kullandığı ifadeler, “ageism” (yaş ayrımcılığı) eleştirilerini beraberinde getirdi.

Gösterisinin bir bölümünde özel hayatına dair konuşan Cem Yılmaz, şu sözleriyle dikkat çekti:

“Uzun zamandır kadınlarla vakit geçirmiyorum. Düşman değilim ama gerçekten çok zor. Aranızda yeni sevgilisi olan, yeni deneyimler yaşayan var mı? O ilişkiyi nasıl yürütüyorsunuz, çok merak ediyorum. Ben bu yaştan sonra çok zorlanıyorum. Bir de 38 yaşında biriyle çıkınca; ‘Çıtır buldu’ diyorlar. 38… Ölmek üzere!”

Bu ifadeler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, oyuncu İclal Aydın Cem Yılmaz’a sert tepki gösterdi.



Aydın, “Sözüne kulak verilen bir erkeğin 38 yaşındaki kadınlara ‘ölmek üzere’ demesi tatsız, hiç komik değil ve çok üzücü. Buna kim güldü? Böyle düşünen kaba, baskın, vahşi adamlar. Gülüp geçemem, gülemedim çünkü…” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Öte yandan şarkıcı İrem Derici, tartışmada Cem Yılmaz’dan yana tavır aldı. 38 yaşında olduğunu vurgulayan Derici, “38 yaşındayım, taş gibiyim. Hiç olmadığım kadar enerjik ve hayattan ne istediğimi biliyorum. İzlerken asla alınmadım. Çünkü bunun adı mizah” ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz’a yönelik eleştirileri de hedef alan Derici, “Gidin Ricky Gervais, Dave Chappelle, Kevin Hart izleyin de görün” diyerek tepkisini sürdürdü ve “Cem Yılmaz’ın muadili yok” dedi.