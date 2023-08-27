İddia: Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan bebeğini kaybetti
Ünlü futbolcu Arda Turan'ın 2 aylık hamile olan eşi Aslıhan Doğan Turan'ın bebeğini kaybettiği öne sürüldü. Ünlü çift iddiaya göre kötü haberi rutin doktor kontrolünde öğrendi.
Her seferinde kalabalık aile vurgusunu yapan ünlü futbolcu Arda
Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan iddiaya göre bebeğini kaybetti. Turan çifti
üzücü haberi doktor kontrolünde öğrendi.
KIZ ÇOCUĞU İSTİYORDU
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile Mart 2018'de evlenen
Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza Arda'yı 2018'de, Asil Aslan'ı 30 Haziran
2020'de dünyaya getirmişti.
Kalabalık aileleri sevdiğini söyleyen ve 4 çocuğunun
olmasını istediğini belirten Aslıhan Turan, gönlünden kız çocuk geçtiğini
belirtmişti.
‘BEBEĞİNİ KAYBETTİ’ İDDİASI
Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan'ın bebek bekledikleri
ortaya çıkmıştı. Ancak iddiaya göre Aslıhan-Arda Turan çiftinin üçüncü kez anne
baba olma hayali yarım kaldı.
2. Sayfa'nın özel haberine göre, 2 aylık hamile Aslıhan Turan, gittiği rutin doktor kontrolünde bebeğini kaybettiğini öğrendi.
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