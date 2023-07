Arda Turan'dan Fatih Terim itirafı

Yayınlanma: 14.07.2023 - 20:41

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Tivibu Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"ÇALIŞMALARIMIZ İYİ GİDİYOR"

"29 Haziran'da başladık. Planlamayı daha önceden yapmıştık, çalışmalarımız iyi gidiyor. Biraz ağır çalışıyoruz. Sıcaklar da var, oyuncuları korumak gerekiyor.

"CANER ERKİN'E ÇOK GÜVENİYORUM"

Biz bu hamleleri özel ve büyük olarak değerlendirmiyoruz artık. Biz takımın yapacağı doğru hamleleri yapmaya çalışıyoruz. Hala idealleri olan, hedefleri olan oyuncularla devam etmek istiyorum. Robin iyi bir oyuncu. Regaten, ligde geçen sene şampiyon olmuş bir oyuncu. Ahmed Kutucu'nun hala çok büyük potansiyel. Caner Erkin, gittiği birçok takımda şampiyonluk yaşamış, önemli ve değerli bir oyuncu. Caner'e çok güveniyorum. En büyük transferlerimizden biri. Olgunluk döneminde. Çocuklara öğretici ve iyi davranıyor. Caner'in burada olmasından çok mutluyum.

"SAKİN VE SABIRLI İLERLEYECEĞİZ"

Bodrum'a acı bir şekilde elendik. Ne olursa olsun elenmemiz gerekiyordu. Oyuncularıma verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ettim. 8 ay sonra bu işi bitireceğiz, yarın sabah çalışmaya başlıyoruz dedim oyunculara. İnsan kaybettiklerinden de çok şey öğrenmeli. Oyuncularım da bu olgunlukta diye düşünüyorum. Eyüpspor'u bir organizasyon takımı yapmak gerekiyor. Daha önce Başakşehir yaptı, biz de aynı şeyi Eyüp'te yapmak istiyoruz. Sakin ve sabırlı adımlarla ilerlemek istiyoruz.

"TEKNİK DİREKTÖR OLARAK YAPMAK İSTİYORUM"

Oyuncu olarak, Türk futbol tarihinde ilklere imza attığımı düşünüyorum. Teknik direktör olarak da böyle hayalim var. Dünyadaki en büyük teknik direktörlerle çalıştım. Kolay bir şey değil ama 24 saat burada çalışmaya çalışıyoruz. Her türlü teknolojiden yararlanmaya çalışıyoruz. Yapabileceğime inanıyorum. Ne olacağını zaman gösterecek.

"OKAN BURUK'A GÜVENİYORUZ"

Normalde başka teknik direktörler hakkında konuşmam ama Galatasaray benim camiam. Okan ağabeye (Buruk) çok güveniyoruz. Enerjisine, kalitesine çok güveniyoruz. İnsani değerlere çok önem veren biri Okan Ağabey. Bu teknik direktörlükte unutulmuş bir şey. Oyuncular insan olarak görülmek ister. Açıkçası teknik ve taktik olarak da son yıllarda çok büyük gelişim gösterdi. Ona bize yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Ondan çok daha büyük şeyler bekliyoruz. Tüm dualarımızla destekliyoruz onu.

FATİH TERİM SÖZLERİ

Benim tanıdığım hoca, çalıştığı zaman çok daha mutlu. Ben onun sevdiği bir evladı olarak, dinlenmesini, hayatı da kaçırmamasını istiyorum. Torunlarıyla vakit geçirsin, yaşasın, keyifli olsun. Onun gibi futbol adamının da futboldan uzak kalması rahatsız edici oluyor. Her zaman yenilikleri takip eden, her zaman oyuna hamleyi cesaretle yapan, oyunun iki yönünü de çok fazla geliştirebilen bir teknik direktör. İnsanların Fatih Terim'in hep motivasyonu üzerinden gitmesi beni rahatsız etmiştir. Bu kadar başarı ve bu kadar kupa... Bence Fatih Hoca'nın en son, en önemli özelliği motivasyondur.

"KARİYER OLARAKTA BENZEMEK İSTERİM"

Fatih Terim’e benzemek çok hoşuma gidiyor ama aynı şekilde kariyeriyle de benzemek lazım. Sevdiğiniz ve hayran olduğunuz biriyle çok vakit geçirince bazı özellikleriniz benziyor.

"GALATASARAY'I ÇALIŞTIRMAK ÇOK İSTERİM"

Ben Galatasaraylıyım, çocukluk sevdam. Bu çocukluk sevdası yargılanmış bir Galatasaraylıyım. İnsan sevdasına karşı her zaman bir özlem duyar. Ben her zaman Galatasaray teknik direktörlüğü gibi bir hayalim var. Ama Okan ağabey gibi büyüklerimiz çok başarılı olacak ki bu fırsatlar bize daha iyi gelsin. Sıramızı uygun zamanda bekliyor olacağız. Onun için hazırlanacağız. Ben ülkemin milli takımını, Galatasaray'ı da çok çalıştırmak isterim. Ama daha sonra hayalim Atletico Madrid'i, Barcelona'yı çalıştırmak. Bunun için her gün çalışıyorum. Her sabah kalktığımda, kendime en iyi teknik direktör olmak istediğimi söylüyorum. Bunu başaracağım inşallah.

ARDA GÜLER YORUMU

Arda, hepimizin geleceğine ümitle baktığı, bizi çok heyecanlandıran, gurur duyduğumuz bir kardeşimiz. Fenerbahçe'ye de teşekkür ediyoruz Arda'nın gelişiminde ve ortaya çıkmasında çok büyük katkı sağladılar. Arda, hepimiz için bir değer. Keyif alsın, mutlu olsun... İnanıyorum ki, dünyanın en iyi futbolcularından olacaktır. Bizi çok geçecektir. Kalbimi ve dualarımız onunla. Çok güzel şeyler yaşıyor. Bunların keyfini çıkartsın. Bence çok yakıştı."