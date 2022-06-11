İddia: Şahan Gökbakar'ın tweetini paylaşan Ezgi Çelik, TRT'deki işinden oldu

11 Haziran 2022 Cumartesi, 16:35

Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncularından Ezgi Mola’nın geçen yıl attığı bazı tweetlerden dolayı TRT yönetimini rahatsız ettiği gündeme gelmiş, hatta ünlü oyuncunun dizinin kadrosundan çıkarılacağı iddiası ortaya atılmış ancak söylentiler gerçek çıkmamıştı.

Şimdilerde benzer bir durumun Alparslan Büyük Selçuklu oyuncularından Ezgi Çelik'in başına geldiği ileri sürüldü.

KADRODAN ÇIKARILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Akli Film'in imza attığı Barış Arduç'lu Alparslan Büyük Selçuklu dizisine başarılı oyuncu Ezgi Çelik katıldı. Yapımcı güçlü oyunculuğu ve hanımefendi kişiliğiyle tanınan Çelik'in projeye katıldığını ve İbrahim Yınal'ın eşi Öke Hatun'u canlandıracağını duyurdu. Ancak Çelik kısa süre sonra kadrodan çıkarıldı.

GÖKBAKAR'IN TWEETİ 'BAŞINI YAKTI' İDDİASI

İddiaya göre Ezgi Çelik'in daha önce retweet ettiği Şahan Gökbakar'ın "Hırsızın uğursuzun katilin tecavüzcünün dolandırıcının kaçakçının yolsuzun dışarıda gezdiği Ama haber yapan gazetecinin hapse girdiği bir sistem içerisinde olmak beni çok üzüyor yoruyor ve mutsuz ediyor" tweeti yüzünden işinden oldu.

TEPKİ GÖSTERMİŞLERDİ

Sosyal medyada bazı sayfalardan atılan "Devletimizin resmi kanalı TRT 1'e yeni oyuncu diye tanıttığınız Ezgi Çelik Twitter hesabından Şahan'ın suçlu sözde gazetecinin temize çıkarmaya çalıştığı tweetini paylaşım yapmış" şeklinde gösterilen tepkilerin bu kararda etkili olduğu öne sürüldü.